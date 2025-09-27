Endlich Gewissheit: Babys bei Geburt in Graz verwechselt

Diese Geschichte sorgte österreichweit für Aufsehen: 1990 kam Doris im LKH Graz zur Welt und wurde mit einem anderen Neugeborenen verwechselt. Nach 35 Jahren trafen die beiden nun erwachsenen Frauen das erste Mal aufeinander.

Als Frühchen erblickte die Steirerin Doris 1990 im LKH Graz zum ersten Mal das Licht der Welt. 22 Jahre später folgte der Schock für sie und ihre Familie: Bei einer Blutuntersuchung wurde ihr offenbart, dass sie nicht die leibliche Tochter ihrer Eltern sein konnte. „Wie aber war das möglich?“, fragte sich die Familie.

Babys wurden im Krankenhaus verwechselt

Die Familie adoptierte Doris, um sich rechtlich abzusichern, dann wurden Nachforschungen angestellt. Wie sich herausstellte, wurde Doris in der Geburtsklinik mit einem anderen Neugeborenen verwechselt. Im Jahr 2016 ging die steirische Familie mit dem Fall an die Öffentlichkeit, um den anderen Part der Verwechslung zu finden. Gesucht wurde nach Mädchen, die am selben Tag in Graz geboren wurden und die sich bereit erklären, einen DNA-Test zu absolvieren. Insgesamt 30 solcher Tests wurden durchgeführt, keiner aber gab Erkenntnis. Das Rätsel blieb weiterhin ungelöst.

20.000 Euro Schmerzensgeld

2018 musste die steirische Krankenanstaltengesellschaft der Familie 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und auch die Kosten für die damalige Adaption übernehmen. Dies entschied der Oberste Gerichtshof.

Vertauschte Babys treffen als Erwachsene aufeinander

Wie die Kronen Zeitung berichtet, konnte das Rätsel nun endlich gelöst werden. Wieder gab ein Bluttest Erkenntnis. Die falsche Blutgruppe machte Oststeirerin Jessica stutzig, die 35-Jährige stellte Nachforschungen an. Dabei wurde sie auf die Geschichte der steirischen Familie aufmerksam und nahm über die sozialen Medien Kontakt zu Doris und ihrer Mutter Evelin auf. Ein DNA-Test brachte Gewissheit: Doris und Jessica sind die beiden Babys, die vor 35 Jahren im LKH Graz verwechselt wurden. Laut Kronen Zeitungen gab es bereits ein erstes persönliches Treffen der Familien.