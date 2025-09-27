/ ©Porapak Apichodilok
Darum bekommen Steirer am 4. Oktober eine Warnung auf ihr Handy
Am 4. Oktober 2025 schrillen österreichweit zu Mittag die Sirenen. Zudem werden Warn-SMS verschickt.
Der Zivilschutzverband Steiermark informiert darüber, dass am Samstag, den 4. Oktober 2025 zwischen 12 und 12.45 Uhr der Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich abgestrahlt wird. Die jeweiligen Signale werden von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Bundesministeriums für Inneres bzw. von den Landeswarnzentralen in den einzelnen Bundesländern ausgelöst. Begleitend zur Sirenenprobe wird auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet.
ZIVILSCHUTZ-Probealarm: Der Ablauf
- 12 Uhr Auslösung des Signals „SIRENENPROBE“ (15 Sekunden)
auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen
- 12.15 Uhr Auslösung des Signals „WARNUNG“ (3 Minuten Dauerton)
bundesweit durch die Bundeswarnzentrale im Lagezentrum BMI
- 12.30 Uhr Auslösung des Signals „ALARM“ (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)
auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen
- 12.45 Uhr Auslösung des Signals „ENTWARNUNG“ (1 Minute Dauerton)
auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen
