Darum bekommen Steirer am 4. Oktober eine Warnung auf ihr Handy

Der Zivilschutzverband Steiermark informiert darüber, dass am Samstag, den 4. Oktober 2025 zwischen 12 und 12.45 Uhr der Zivilschutz-Probealarm in ganz Österreich abgestrahlt wird. Die jeweiligen Signale werden von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Bundesministeriums für Inneres bzw. von den Landeswarnzentralen in den einzelnen Bundesländern ausgelöst. Begleitend zur Sirenenprobe wird auch das digitale Warnsystem AT-Alert bundesweit ausgesendet.

ZIVILSCHUTZ-Probealarm: Der Ablauf 12 Uhr Auslösung des Signals „SIRENENPROBE“ (15 Sekunden)

auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen 12.15 Uhr Auslösung des Signals „WARNUNG“ (3 Minuten Dauerton)

bundesweit durch die Bundeswarnzentrale im Lagezentrum BMI 12.30 Uhr Auslösung des Signals „ALARM“ (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)

auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen 12.45 Uhr Auslösung des Signals „ENTWARNUNG“ (1 Minute Dauerton)

auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen