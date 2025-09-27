Mit Vaters Auto, ohne Schein: Steirer (19) baut Unfall – drei Verletzte

Am Samstagmorgen, 27. September 2025, kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer mit einem Baum. Der junge Lenker und seine beiden Mitfahrer wurden verletzt. Die genauen Unfallumstände sind noch unklar.

Kurz nach 5.30 Uhr wurden Polizisten am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf die B113 (Schoberpass Straße) nach Liezen gerufen. Vor Ort stellten Polizisten drei junge Männer sowie einen stark beschädigten Wagen fest. Zum Unfallhergang befragt gab der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Liezen an, dass er mit dem Fahrzeug seines Vaters von Selzthal kommen in Richtung Liezen unterwegs gewesen sei. Dabei soll er in der Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. In der Folge fuhr er über eine Gehsteigkante und kollidierte mit einem Baum. Sämtliche Airbags lösten beim Aufprall aus.

Drei Verletzte

Der 19-Jährige und einer seiner Begleiter (19) dürften leichte Verletzungen erlitten haben. Beide lehnten medizinische Hilfe ab. Der 16-jährige Mitfahrer hingegen wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH nach Rottenmann eingeliefert.

Steirer besitzt keine Lenkberechtigung

Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, besitzt der 19-jährige Lenker keine gültige Lenkberechtigung. Ein Alkotest mit ihm verlief negativ. Seine beiden Mitfahrer bestätigten zwar seine Angaben, zu den genaueren Unfallumständen wollten sie laut Polizei bislang jedoch keine weiteren Angaben machen. Der Pkw wurde schwer beschädigt. Dabei kamen zwei Räder samt Achse sogar in einem Bach zu liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenmeisterei Liezen stand für die Aufräumarbeiten im Einsatz. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Umständen laufen.