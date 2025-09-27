/ ©5 Minuten
Ab Montag: Verkehrsbehinderungen bei Ortsdurchfahrt Neumarkt
Zwischen 29. September und 17. Oktober ist mit Verkehrsbehinderungen auf einem Abschnitt der B317 Friesacher Bundesstraße zu rechnen.
Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt informiert: „Aufgrund von Straßensanierungsarbeiten entlang der B317 Friesacher Bundesstraße im Abschnitt Mariahofer Kreuzung bis zur Abzweigung Mühlen, ist im Zeitraum vom 29. September 2025 bis voraussichtlich 17. Oktober 2025 mit Behinderungen zu rechnen.“
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.