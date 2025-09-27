Skip to content
Auf der B327 Friesacher Bundesstraße werden Straßensanierungsarbeiten durchgeführt
Neumarkt
27/09/2025
Straßenarbeiten

Ab Montag: Verkehrsbehinderungen bei Ortsdurchfahrt Neumarkt

Zwischen 29. September und 17. Oktober ist mit Verkehrsbehinderungen auf einem Abschnitt der B317 Friesacher Bundesstraße zu rechnen.

von Elisa Auer
1 Minute Lesezeit(42 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt informiert: „Aufgrund von Straßensanierungsarbeiten entlang der B317 Friesacher Bundesstraße im Abschnitt Mariahofer Kreuzung bis zur Abzweigung Mühlen, ist im Zeitraum vom 29. September 2025 bis voraussichtlich 17. Oktober 2025 mit Behinderungen zu rechnen.“

