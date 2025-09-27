SOS-Kinderdorf-Skandal: Opfer aus der Steiermark brechen Schweigen

Nach den Enthüllungen in Moosburg melden sich auch Opfer aus dem SOS-Kinderdorf Stübing zu Wort. Ihre Geschichten zeigen, wie tief Gewalt und Missbrauch in den Einrichtungen gewirkt haben und dass Aufarbeitung dringend nötig ist.

Nach den Ermittlungen zur SOS-Kinderdorf-Causa in Kärnten melden sich nun auch Opfer aus dem steirischen Stübing zu Wort. Sie schildern Gewalt, Missbrauch und ein Leben voller Folgen.

Ein Bericht der Wiener Wochenzeitung „Falter“ hat Mitte September schwere Missstände im SOS-Kinderdorf Moosburg (Kärnten) aufgedeckt. Zwischen 2008 und 2020 sollen Kinder von Betreuern geschlagen, eingesperrt und misshandelt worden sein. Laut den Recherchen wurden auch Nacktfotos auf privaten Geräten eines Mitarbeiters gefunden. Besonders brisant: Die Vorfälle kamen durch eine Studie ans Licht, die SOS-Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben hatte. Die Ergebnisse wurden jedoch nie veröffentlicht, sondern vertuscht. Wie der „Falter“ weiter berichtete, soll selbst der damalige Leiter des Kinderdorfes gewalttätig geworden sein. Essen und Trinken seien teilweise rationiert worden, Kinder seien in Zimmern eingesperrt gewesen. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Laut SOS-Kinderdorf-Österreich-Geschäftsführerin Annemarie Schlack sind am Standort Moosburg Fehler passiert. Sie entschuldigte sich bei Betroffenen und betonte, dass Entschädigungen und Therapien ermöglicht worden seien. 5 Minuten berichtete ebenfalls von dem Fall: Von Schlägen bis Nacktfotos: Schwere Vorwürfe gegen SOS Kinderdorf.

Gewalt auch in Stübing

Während in Kärnten die Ermittlungen laufen, werden nun auch Missbrauchsfälle aus der Steiermark bekannt. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, verbrachte der Grazer Anton B. seine Kindheit im SOS-Kinderdorf Stübing. Zwischen 1969 und 1984 habe er dort Schläge und Demütigungen erlebt. Kinder seien von einer Kinderdorf-Mutter zur Strafe in den Keller gesperrt worden, auch körperliche Gewalt sei an der Tagesordnung gewesen. Außerdem sei er selbst belästigt worden und habe miterlebt, wie andere Kinder vergewaltigt wurden.

Folgen bis ins Erwachsenenalter

Anton B. schilderte gegenüber der „Kleiner Zeitung“, dass er erst im SOS Kinderhaus Graz Unterstützung fand. Dennoch habe er die Erlebnisse nie überwunden. Sein weiterer Lebensweg sei von Obdachlosigkeit, Alkoholproblemen und Arbeitslosigkeit geprägt gewesen. Zwar konnte er mit Hilfe eines Sozialarbeiters eine Lehre abschließen, doch gesundheitliche Probleme und Berufsunfähigkeit hätten ihn immer wieder zurückgeworfen.

Schwere Misshandlungen einer weiteren Betroffenen

Auch eine 51-jährige Grazerin berichtete in der „Kleinen Zeitung“ von ihrer Kindheit in Stübing. Bereits im Alter von fünf Jahren sei sie ausgepeitscht worden, mit zwölf habe sie erstmals eine Vergewaltigung erlitten. Bis zu ihrem Auszug sei sie insgesamt dreimal Opfer sexueller Gewalt geworden. Jahrzehntelang habe sie darüber geschwiegen, ehe sie sich heuer beim Gewaltschutzzentrum Steiermark meldete. Dort erhielt sie 28.000 Euro Entschädigung sowie ein Entschuldigungsschreiben. Sie machte jedoch deutlich, dass Geld keine wirkliche Anerkennung ersetzen könne und eine ernsthafte Aufarbeitung notwendig sei.

Unterstützung und Anerkennung

Das Gewaltschutzzentrum Steiermark prüft Fälle ehemaliger Heimkinder, deren Misshandlungen bereits verjährt sind. Laut Leiterin Marina Sorgo melden sich Betroffene oft erst sehr spät, nachdem sie ihre Erlebnisse lange verdrängt haben. Seit 2011 erhalten Opfer Zuwendungen zwischen 1.000 und 25.000 Euro, zusätzlich können Therapiekosten übernommen werden. Insgesamt wurden fast 2000 Fälle anerkannt, mehr als zehn Millionen Euro wurden vom Land Steiermark ausbezahlt. SOS-Kinderdorf ist dabei die einzige Einrichtung, die neben den Zahlungen des Landes auch selbst Entschädigungen und Therapien finanziert.

Forderung nach echter Aufarbeitung

Für Anton B. sind die Zahlungen angesichts seines zerstörten Lebens kaum mehr als eine kleine Anerkennung. Auch die Grazerin erklärte in der „Kleinen Zeitung“, dass finanzielle Leistungen allein nicht genügen würden. Beide fordern, dass die Vergangenheit schonungslos aufgearbeitet wird, damit Missstände nicht länger verdrängt werden.