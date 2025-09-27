A9-Ausbau spaltet: Regierung feiert, Opposition schlägt Alarm

Der Ausbau der A9 im Süden von Graz sorgt für hitzige Diskussionen. Während Land und Bund von Entlastung sprechen, warnen die Grünen vor Betonpolitik und verpassten Chancen.

Der Ausbau der A9 im Süden von Graz sorgt für Diskussionen: Während Land und Bund von Entlastung sprechen, warnen die Grünen vor Betonpolitik.

Der Ausbau der A9 im Süden von Graz sorgt für Diskussionen: Während Land und Bund von Entlastung sprechen, warnen die Grünen vor Betonpolitik.

Die A9 Pyhrnautobahn soll zwischen Graz-West und Wildon dreispurig werden. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) beauftragte die ASFINAG, das Projekt auszuarbeiten. Wie 5 Minuten berichtete: Nächste Schritte in A9-Causa: Mobilitätsminister Hanke plant Ausbau. Damit geht das lang diskutierte Vorhaben in die Planungsphase. Ziel: weniger Stau, mehr Sicherheit und Entlastung für die betroffenen Gemeinden im Süden von Graz.

Kritik von den Grünen

Doch nicht alle jubeln. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl spricht von einer „Betonpolitik aus dem letzten Jahrhundert“. Für eine dritte Spur sei plötzlich Geld da, während für Teuerungsbekämpfung, sozialen Ausgleich oder dringend nötige Bahnausbauten Mittel fehlten. Sie kritisiert, dass der Ausbau erst in vielen Jahren fertig wäre und damit keine kurzfristige Hilfe für Anrainerinnen und Anrainer bringe. Zudem sieht sie rechtliche Hürden und verweist auf die Gesundheitsbelastung durch Verkehr im Zentralraum.

©Puhek Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl kritisiert den geplanten A9-Ausbau als veraltete Betonpolitik.

Land Steiermark feiert Erfolg

Die steirische Landesregierung sieht die Sache völlig anders. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) spricht von einem „wichtigen Schritt“ nach jahrelangen Verzögerungen. Er macht die frühere Ministerin Leonore Gewessler (Grünen) für Mehrkosten und Belastungen verantwortlich. Nun könne man endlich die Lebensqualität für die Menschen in den Umlandgemeinden verbessern. Auch LH-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) und Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) betonen die Bedeutung für den Wirtschaftsraum südlich von Graz und die Sicherheit auf den Straßen.

©Montage: 5 Minuten/Michaela Lorber/Mario Gimpel LH-Stv. Manuela Khom und LH Mario Kunasek begrüßen die Planungen für den dreispurigen A9-Ausbau im Süden von Graz.

SPÖ sieht Standort gestärkt

Unterstützung kommt auch von der SPÖ. Landesparteichef Max Lercher nennt den Ausbau „einen Schub für den Standort Steiermark“. Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi hebt hervor, dass neben massiven Investitionen in den öffentlichen Verkehr auch zentrale Straßenprojekte wichtig seien. Der A9-Ausbau sei eines davon.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Landeschef Max Lercher sieht im Ausbau der A9 einen wichtigen Schub für den Standort Steiermark.

ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel begrüßte die Entscheidung, wie die APA berichtet. Nach jahrelangem Druck, zahlreichen Gesprächen und den Verhandlungen mit Bundesminister Peter Hanke sei nun ein Durchbruch erzielt worden. Mit dem Start der Planungen werde die ASFINAG bald konkrete Maßnahmen setzen, um die Leistungsfähigkeit der A9 zwischen Graz-West und Wildon zu sichern. Die dritte Spur sei ein wesentlicher Schritt, um Staus zu verringern und Ausweichverkehr durch die Ortschaften wieder auf die Autobahn zu verlagern, betonte Schnabel.