Carolin Mölzer neu im steirischen NEOS-Landesteam

Bei der Landesmitgliederversammlung der NEOS Steiermark setzte sich die Elementarpädagogin Carolin Mölzer gegen sieben Mitbewerber:innen durch. Sie komplettiert nun das Landesteam in Graz.

Die steirischen NEOS haben am Samstag, dem 27. September 2025, in Graz ein neues Mitglied für ihr Landesteam gewählt. Dieses Gremium gilt als das wichtigste innerhalb der Landesorganisation und legt die strategische Ausrichtung der Partei fest. Insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich um den heuer verfügbaren Platz. Im zweiten Wahlgang setzte sich schließlich die Elementarpädagogin Carolin Mölzer mit 56,25 Prozent gegen den Unternehmer und Radkersburger Gemeinderat Patrick Sax durch.

Mölzer bringt Erfahrung aus der Praxis ein

Die 34-Jährige will ihr Fachwissen in die politische Arbeit einbringen: „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich bin angetreten, um aktiv mitzugestalten und auch um meine Expertise aus der Elementarpädagogik in die Arbeit von NEOS Steiermark einzubringen.“ Damit will sie vor allem Themen wie frühkindliche Bildung und Betreuung stärker ins Zentrum rücken.

Swatek: Kampf gegen Teuerung im Fokus

NEOS-Landessprecher Niko Swatek betonte bei seiner Rede die Schwerpunkte der Partei: den Kampf gegen die Teuerung, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowie die Stärkung der Bildung. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Steiermark nicht länger das Bildungsschlusslicht Österreichs bleibt“, sagte er. Gleichzeitig erinnerte Swatek an Erfolge der vergangenen Jahre: „NEOS wurden erst vor 13 Jahren gegründet, heute vertritt unsere Parteichefin Beate Meinl-Reisinger Österreichs Interessen im Ausland und arbeitet für unsere Sicherheit. NEOS Steiermark ist nach Wien die einzige pinke Landesorganisation, die ein Mandat dazugewinnen konnte.“

Demokratie und Beteiligung

Besonders hob Swatek die Bedeutung der Mitgliederbeteiligung hervor: „Wir haben heute einmal mehr gesehen, wie wichtig Beteiligung und gelebte Demokratie bei uns sind. Mit Carolin konnten wir eine engagierte Stimme für unser Landesteam gewinnen. Jetzt geht es darum, gemeinsam für die Steiermark zu arbeiten und NEOS auf künftige Aufgaben gut vorzubereiten.“