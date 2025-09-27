Zwei schwere Unfälle kurz nacheinander auf der A2

Am Samstag kam es auf der A2 Südautobahn bei Ligist (Bezirk Voitsberg) zu zwei schweren Verkehrsunfällen innerhalb kürzester Zeit. Mehrere Personen wurden verletzt, eine davon musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werd

Am Samstag, dem 27. September 2025, um 14.35 Uhr wurden die Feuerwehren Steinberg und Ligist zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A2 gerufen. Eine Person ist in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Steinberg übernahm sofort die ersten Maßnahmen: Absicherung der Unfallstelle, Brandschutz und Erstversorgung. Währenddessen befand sich die Feuerwehr Ligist noch auf der Anfahrt.

Zweiter Crash im Rückstau

Während die Einsatzkräfte am ersten Unfall arbeiteten, krachte es im Rückstau erneut: Drei Fahrzeuge waren in einen weiteren schweren Unfall verwickelt. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, eine Person blieb ebenfalls im Fahrzeug eingeklemmt. Damit mussten Feuerwehr und Rettung gleich an zwei Einsatzstellen gleichzeitig arbeiten.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Ligist | Einsatz auf der A2 bei Ligist: Feuerwehr und Rotes Kreuz versorgten mehrere Verletzte nach zwei schweren Verkehrsunfällen.

Menschenrettung über den Kofferraum

Besonders herausfordernd war die Befreiung einer verletzten Frau aus einem der Fahrzeuge. In enger Abstimmung mit der Notärztin wurde sie über den Kofferraum gerettet. Mithilfe von Shortboard und Spineboard konnte die Patientin schonend aus dem Auto befreit werden. Die Feuerwehren Ligist und Steinberg arbeiteten dabei Hand in Hand, während ein Teil der Mannschaft in Steinberg weiter am ersten Unfall beschäftigt war.

Rettung und Versorgung vor Ort

Da weitere Rettungsmittel noch unterwegs waren, übernahmen die Notärztin, das Kommando Rotes Kreuz Voitsberg und Feuerwehrsanitäter die erste medizinische Betreuung, berichten die Feuerwehren. So war sichergestellt, dass alle Verletzten lückenlos versorgt wurden, bis zusätzliche Kräfte eintrafen.