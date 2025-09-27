Steiermark: Vernetzte Herzmedizin soll Wartezeiten halbieren

In der Steiermark werden Herzkatheter-Untersuchungen schneller und wohnortnah möglich. Dank Vernetzung der KAGes-Standorte gibt es mehr Labore und kürzere Wartezeiten.

Herz-Kreislauferkrankungen zählen nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. Im Ernstfall, etwa bei einem Herzinfarkt, zählt jede Minute. Umso wichtiger ist es, rasch Zugang zu hochspezialisierter Behandlung zu haben. Genau hier setzt die Zusammenarbeit der KAGes-Standorte Graz, Graz II und Hochsteiermark an. Seit Juni 2024 läuft in Bruck ein zweites Herzkatheterlabor. „Dank des weiteren Labors konnten wir bisher über 600 zusätzliche Untersuchungen durchführen. Jährlich werden somit über 2.000 Herzkatheteruntersuchungen am Standort durchgeführt, nächstes Jahr werden es 2.300 sein“, erklärt Prim. Dr. Gert Klug vom LKH Hochsteiermark. Dadurch konnten Wartezeiten auf geplante Eingriffe halbiert werden.

Mehr Fälle, bessere Qualität

Die enge Vernetzung zeigt bereits Wirkung: Insgesamt wurden seit Start der Kooperation rund vier Prozent mehr Patientinnen behandelt. Allein am Standort Hochsteiermark stieg die Zahl der Fälle um 16 Prozent – das sind 290 Menschen mehr. Das Feedback der Patienten und zuweisenden Ärzten sei „sehr gut“, so Klug.

©LKH Hochsteiermark Bild in das Herzkatheterlabor Das zweite Herzkatheterlabor am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur ist im Juni 2024 eröffnet worden.

Kurze Wege, schnelle Hilfe

„Die enge Zusammenarbeit der drei KAGes-Häuser in der Steiermark ermöglicht eine optimale Nutzung aller vorhandenen Ressourcen und Expertise. Für Patienten bedeutet das vor allem: kurze Wege, rasche Behandlungszeiten und eine gleichbleibend hohe Versorgungsqualität – unabhängig davon, in welchem Teil der Steiermark sie medizinische Hilfe benötigen“, sagt Prim. Dr. Martin Genger vom LKH Graz II. Auch Univ.-Prof. Dr. Daniel Scherr unterstreicht: Durch die Vernetzung sei eine „Herzmedizin aus einer Hand“ entstanden.

Politik setzt auf Kooperation

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) sieht die Zusammenarbeit als zukunftsweisend: „Egal ob jemand in der Stadt oder am Land lebt – die Gesundheitsversorgung darf keinen Unterschied machen. Mit der Zusammenarbeit der Kardiologie-Standorte setzen wir einen wichtigen Schritt, um Herzmedizin in der Steiermark zukunftssicher aufzustellen.“

Vernetzung stärkt Ausbildung

Auch die KAGes-Führung ist überzeugt: „Die erfolgreiche Vernetzung der kardiologischen Abteilungen verdeutlicht unseren zukunftsorientierten Weg in eine effiziente und professionelle Gesundheitsversorgung“, betonen Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Gerhard Stark und Vorstand DDr. Ulf Drabek. Neben Patienten profitieren auch junge Ärzte durch den Austausch und die gemeinsame Ausbildung.