Großübung in Wartberg: 60 Florianis meisterten Industriebrand

In Wartberg übten am Freitag 60 Florianis den Ernstfall. Angenommen wurde ein Industriebrand mit vermissten Personen. Mehrere Feuerwehren meisterten das Szenario gemeinsam.

Am Freitag, dem 26. September, probten die Feuerwehren des Abschnitts 3 aus dem Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag in Wartberg den Ernstfall. Angenommen wurde ein Großbrand bei der Firma 3S, mit vermissten Personen und mehreren Verletzten.

Einsatzszenario mit vielen Herausforderungen

Kurz nach 17 Uhr löste die Brandmeldeanlage Alarm für die Feuerwehr Wartberg aus. Einsatzleiter OBI Stefan Adelmann stellte bei der Erkundung fest, dass in einer Halle tatsächlich ein Brand ausgebrochen war und mehrere Personen vermisst wurden. Sofort wurden die Feuerwehren Mitterdorf und Veitsch Ort nachalarmiert. Während der Atemschutztrupp mit der Personensuche begann, wurde im Werk die stationäre Pumpe in Betrieb genommen.

Dachdecker in Notlage

Besonders herausfordernd: Zwei Dachdecker einer Fremdfirma konnten das Hallendach nicht mehr selbst verlassen. Daraufhin wurden die Wehren Krieglach und Freßnitz mit MRAS-Trupps angefordert. Diese stiegen von zwei Seiten über die Dächer zu den verletzten Personen auf und retteten sie sicher.

©BFVMZ/FF Wartberg MRAS-Trupps retten zwei verletzte Dachdecker vom Hallendach

Brand greift auf Nachbarhalle über

Da sich das Feuer auch auf eine angrenzende Halle ausbreitete, wurden zusätzlich die Betriebsfeuerwehren Veitsch und Krieglach alarmiert. Es kam zum umfassenden Außenangriff mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern. Auch ein Teleskoplader der Feuerwehr Freßnitz kam zum Einsatz. Zwischenzeitlich musste nach dem Ausfall der stationären Pumpe die Löschwasserversorgung improvisiert werden. Nachdem alle vermissten und verletzten Personen gerettet waren, begann die Betriebsfeuerwehr Veitsch mit der Entrauchung der Halle mittels Großraumlüfter. Schließlich konnte der Einsatzleiter „Brand Aus“ geben.

©BFVMZ/FF Wartberg Mehrere Feuerwehren bekämpfen den Brand von außen mit Wasserwerfern.

Lob und Dank für die Feuerwehren

Bei der Nachbesprechung fanden die Übungsbeobachter, darunter BR Johann Eder-Schützenhofer, lobende Worte für die Schlagkraft der eingesetzten Kräfte. Auch Bürgermeister Arno Russ bedankte sich bei den Freiwilligen für ihren Einsatz zum Schutz der Bevölkerung. Die Firma 3S sprach ebenfalls ihren Dank aus. Zum Abschluss lud die Feuerwehr Wartberg alle Teilnehmer ins Rüsthaus zu einer Jause ein. Insgesamt nahmen 60 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen an der Übung teil.