Regen und Wolken bestimmen den Sonntag in der Steiermark

Am Sonntag, dem 28. September 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner grauen Seite. „Am Sonntag kann sich die hochnebelartige Bewölkung im Vorland nur sehr zögerlich ein wenig lichten, vor allem ab etwa Mittag kann sich regional zwischendurch kurz die Sonne zeigen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In der Obersteiermark sind sonnige Auflockerungen vor allem am Vormittag möglich, danach überwiegen die Wolken. Mit Annäherung einer Störungszone aus Nordosten nimmt die Quellbewölkung am Nachmittag zu, und es kommt verbreitet zu einzelnen Regenschauern. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad, die Höchstwerte erreichen 15 bis 18 Grad.