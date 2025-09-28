„Unfallsamstag“ in der Steiermark: Drei Verkehrsunfälle, 7 Verletzte

Zu drei Unfällen mit insgesamt sieben Verletzten kam es am Samstag, 27. September 2025 auf der S6 bzw. der A2 in der Steiermark. An beiden Unfallstellen waren vorübergehende Straßensperren im hochrangigen Straßennetz erforderlich.

Insgesamt drei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstag auf der S6 und der A2 Südautobahn in der Steiermark. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Blaulichtorganisationen rückten zum Einsatz aus.

Pensionisten-Paar verunfallt

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 81-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murau gemeinsam mit seiner Frau (78) auf der Semmering Schnellstraße (S6) von Bruck an der Mur kommend in Richtung St. Michael in Obersteiermark. Dabei dürfte er die veränderte Straßenführung im Baustellenbereich nach dem Niklasdorftunnel, eigenen Angaben zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne, übersehen haben. In der Folge fuhr der 81-Jährige gegen die am rechten Fahrbahnrand errichtete Betonleitwand und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem der Pkw gegen die Betonleitwand der Gegenfahrbahn geschleudert wurde, überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der linken Seite zu liegen. Nachkommenden Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe, befreiten die beiden Personen aus ihrem Fahrzeug und setzten die Rettungskette in Gang. Rund 30 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie zwei Rettungsfahrzeuge standen in der Folge im Einsatz. Das Pensionisten-Paar dürfte lediglich leichte Verletzungen erlitten haben. Beide wurde im LKH Hochsteiermark/Standort Leoben stationär behandelt. Die S6 war in Fahrtrichtung Seebenstein für rund eine Stunde lang gesperrt.

Zwei schwere Unfälle auf A2

Auch auf der Südautobahn (A2) kam es auf Höhe Ligist Stunden zuvor zu Straßensperren aufgrund zweier Verkehrsunfälle. Dabei kam ein Pkw zwischen den Anschlussstellen Modriach und Steinberg gegen 14.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und letztlich am Dach zu liegen. Im darauf einsetzenden Staubereich ereignete sich kurz darauf ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Lenkerin auf ein stehendes Fahrzeug auffuhr. Insgesamt wurden bei diesen beiden Kollisionen vier Personen leicht und eine schwer verletzt. Die A2 musste für die Dauer von zwei Stunden in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden.