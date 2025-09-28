Berührend: Schwerkranker Steirer (49) gibt seiner Liebsten das Ja-Wort

Dieser besondere Einsatz geht mitten ins Herz: Steirer Erwin (49) ist schwerkrank. Er hat noch einen großen Wunsch, nämlich seiner Lebensgefährtin das "Ja-Wort" zu geben.

Der Samariterbund erfüllte dem 49-jährigen Erwin aus der Steiermark seinen sehnlichsten Wunsch. Der Schwerkranke wollte seiner Geliebten offiziell das „Ja-Wort“ geben. Dank der ehrenamtlichen Wunscherfüller wurde dieser Traum wahr. Das Paar heiratete im Kreise der Familie im Standesamt Premstätten mit anschließender Feier in einem Restaurant.

„…viele schöne und lustige Gespräche, berührende Momente“

Begleitet wurde Erwin an seinem großen Tag von den ehrenamtlichen Wunscherfüllern Carmen, Margarete und Claudia. „Es war wieder ein sehr besonderer Tag. Wir wurden so herzlich von der Familie aufgenommen. Sie hat uns mit offenen Armen empfangen und gesagt, dass wir an diesem besonderen Tag zur Familie dazugehören. Es gab viele schöne und lustige Gespräche, berührende Momente und es war für uns das erste Mal, dass wir eine reine Mädels-Gruppe waren, was echt super war“, berichtete Carmen von dem Einsatz. Die Wohltätigkeitsorganisation „Samariter-Wunschfahrt“ betont: „Solche besonderen Tage zeigen, wie wertvoll die Erfüllung letzter Wünsche ist – für die Patient:innen selbst, für ihre Angehörigen und für unser Team.“