Leoben lädt zum 187. Gösser Kirtag am 9. Oktober

Der Gösser Kirtag ist ein Fixpunkt im Jahr: Am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, verwandelt sich Leoben wieder in den größten Marktplatz Österreichs. Rund 35.000 Besucher werden erwartet.

Wenn am 9. Oktober der 187. Gösser Kirtag stattfindet, wird die Montanstadt wieder zur Bühne für eines der größten Feste der Steiermark. Seit 1837 wird der Kirtag gefeiert – ursprünglich zu Ehren der heiligen Maria, heute längst als Treffpunkt für zehntausende Gäste aus Nah und Fern. Über vier Kilometer zieht sich der Markt durch die Innenstadt. Mit rund 300 Ausstellern gilt der Gösser Kirtag als längster Kirtag Österreichs. Das Angebot reicht von regionaler Kulinarik über Spezialitäten aus aller Welt bis hin zu einem bunten Mix an Marktständen.

Ein Fest für die Region

Jahr für Jahr pilgern rund 35.000 Besucher nach Leoben. Der Kirtag ist nicht nur ein Festtag für die Leobener Bevölkerung, sondern auch ein bedeutender touristischer Anziehungspunkt. Viele Gäste reisen aus den Bundesländern und sogar aus dem Ausland an. Heuer wurde erstmals die gesamte Abrechnung des Kirtags digital umgesetzt. Ab dem nächsten Jahr soll auch die gesamte Marktplanung digital erfolgen. So bleibt die Tradition lebendig und wird zugleich modern weiterentwickelt.

Ein Stück Leobener Identität

Für Bürgermeister Kurt Wallner ist der Kirtag „der heimliche Feiertag der Leobenerinnen und Leobener“. Auch Braumeister Michael Zotter und Citymanager Edgar Schnedl unterstreichen die Bedeutung des Festes, das nicht nur die Brautradition und Regionalität, sondern auch die Gastfreundschaft und Lebensfreude der Stadt sichtbar macht.