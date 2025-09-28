Erste Schneeflocken nächste Woche in der Steiermark

Am Sonntag zeigt sich die Steiermark wechselhaft. In den kommenden Tagen wird’s deutlich frischer. Sogar erste Schneeschauer sind möglich. 5 Minuten hat die Prognose der GeoSphere Austria im Überblick.

Der Herbst hat die Steiermark fest im Griff. Von Sonne über Nebel bis zu ersten Schneeflocken ist in der kommenden Woche alles dabei.

„Am Nachmittag überwiegen in der Steiermark die Wolken, sonnige Phasen sind meist nicht von langer Dauer. Zudem können sich im Laufe des Nachmittags vor allem im Bergland da oder dort lokale Regenschauer ausbilden“, so die GeoSphere Austria. Am Abend sind auch im Vorland kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte erreichen 15 bis 19 Grad.

Montag mit Sonne und Wolken

Der Wochenstart bringt besonders im Osten und Südosten Sonnenschein. „Regionale Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf und dann scheint häufig die Sonne“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. In der Obersteiermark ziehen hingegen von Beginn an dichtere Wolken durch. Gelegentlich kann es hier auch für einen schwachen Regenschauer reichen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 19 Grad.

Dienstag deutlich kühler

Am Dienstag setzt sich trübes Wetter durch. „Von Nordwesten her können über die Steiermark verteilt ein paar Regenschauer durchziehen, am größten ist die Schauerneigung voraussichtlich in der Westhälfte der Obersteiermark“, prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria. Mit 10 bis 15 Grad wird es noch etwas kühler als zuletzt.

Mittwoch bringt erste Schneeschauer

Zur Wochenmitte mischt der Herbst kräftig mit. Während es im Süden zeitweise sonnig ist, stauen sich im Norden dichte Wolken. „Bereits oberhalb von rund 1.300 Metern kann es sich um unergiebige Schneeschauer handeln“, so die Meteorologen weiter. Sonst bleibt es meist trocken, die Höchstwerte kommen über 10 bis 15 Grad nicht hinaus.

Donnerstag & Freitag: Kaltluft setzt sich durch

Am Donnerstag weht lebhafter Nordostwind. Die Wolken dominieren vor allem in der nördlichen Obersteiermark, wo es immer wieder zu Regen- oder Schneeschauern kommen kann. In Mariazell werden nur rund 7 Grad erreicht, in Leibnitz immerhin 14 Grad. Auch der Freitag bleibt herbstlich-kühl: Während im Süden die Sonne überwiegt, stauen sich im Ausseer- und Mariazellerland Wolken. Oberhalb von 1.200 Metern sind erneut Schneeflocken möglich. In einigen Tälern droht sogar leichter Morgenfrost.