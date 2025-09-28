Radfahrer bei Unfall in Großwilfersdorf schwer am Kopf verletzt

In Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) kam es Sonntagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der 57-Jährige aus Villach wurde schwer verletzt und ins LKH Graz geflogen.

Der 57-jährige Radfahrer aus Villach musste nach dem Zusammenstoß mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Am Sonntag, dem 28. September 2025, ereignete sich in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) ein schwerer Verkehrsunfall. Auf der L403 stieß ein Wagen mit einem Radfahrer zusammen. Der Radfahrer, ein 57-Jähriger aus dem Kärntner Bezirk Villach, erlitt dabei schwere Verletzungen.

Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und Bruch

Der Unfall geschah gegen 10.25 Uhr im Kreuzungsbereich mit dem Radweg R8. Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit seinem Auto in Richtung Riegersdorf unterwegs. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Trotz Helm und Radbekleidung zog sich der 57-Jährige Verletzungen im Kopfbereich sowie eine Fraktur am Unterschenkel zu.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach notärztlicher Erstversorgung musste der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz gebracht werden. Sein Zustand machte einen sofortigen Transport notwendig. Der 66-jährige Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest beim Autofahrer verlief negativ. „Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden“, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.