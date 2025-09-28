Neun Monate bangen, jetzt endlich Pflegezusage für Steirer

Wolfgang Wagner aus Admont kämpfte monatelang um eine 24-Stunden-Betreuung. Nun steht fest: Seine Intensivpflege wird für drei Jahre finanziert. Eine große Erleichterung für den 46-Jährigen und seine Familie.

Monatelang bangte Wolfgang Wagner aus Admont um die dringend nötige Intensivpflege. Erst durch die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 27. September 2025, kam Bewegung in den Fall. Nun steht fest: Für drei Jahre wird seine 24-Stunden-Betreuung finanziert. Der 46-Jährige lebt seit seiner Kindheit mit Muskeldystrophie und benötigt seit seinem 17. Lebensjahr Unterstützung beim Atmen. Trotzdem geht er einer Vollzeitbeschäftigung als Statistiker nach. Möglich ist das aber nur dank der Hilfe seiner Familie.

Eltern stoßen an ihre Grenzen

Seine Schwester unterstützt ihn, wenn sie aus Wien nach Hause kommt, doch den Großteil der Betreuung übernehmen seine Eltern. Diese sind mittlerweile 70 und 75 Jahre alt und schaffen die Pflege allein nicht mehr. Für Wolfgang Wagner war klar: Ohne professionelle Unterstützung droht ihm der Wechsel auf eine Intensivstation im Krankenhaus – mit allen Einschränkungen, die das bedeuten würde.

©ORF Durch die ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ kam Bewegung in den Fall von Wolfgang Wagner. Nun ist seine Pflege für drei Jahre gesichert.

Zuständigkeitsstreit verzögert Hilfe

In der Sendung „Bürgeranwalt“ wurde aufgezeigt, dass die Familie seit neun Monaten vergeblich auf Hilfe hoffte. Zwischen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und dem Land Steiermark gab es Diskussionen, wer die Kosten übernimmt. Währenddessen blieb für Wagner unklar, ob und wann seine dringend nötige Pflege gesichert wird. „Diese Unsicherheit hat uns enorm belastet“, erklärte er in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“.

Finanzierungszusage endlich da

Nun konnte ein Kompromiss erzielt werden: Für die kommenden drei Jahre wird die 24-Stunden-Intensivpflege mit insgesamt rund 1,92 Millionen Euro finanziert. Das entspricht etwa 50.000 Euro pro Monat. Die Kosten teilen sich der steirische Gesundheitsfonds und die ÖGK. Für Wagner bedeutet das ein Stück Sicherheit; auch wenn er auf eine dauerhafte Lösung hofft.

Forderung nach österreichweiter Regelung

Experten und der Volksanwalt betonen, dass Betroffene ein Recht haben, in ihrer gewohnten Umgebung gepflegt zu werden. Immer wieder komme es jedoch zu Verzögerungen, weil unklar sei, welche Stelle für die Kosten aufkommt. Wagner selbst appellierte: „Bitte lösen Sie diese Fragen nicht auf dem Rücken der Betroffenen.“ Fachleute sehen darin ein Signal, dass es österreichweit klare Vereinbarungen braucht, damit ähnliche Fälle künftig rascher entschieden werden.