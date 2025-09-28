Wochenstart mit Sonne und Wolken: Geteiltes Wetter in der Steiermark

Montag, 29. September, bringt in der Steiermark regional recht freundliches Wetter. „Regionale Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf und dann scheint häufig die Sonne, bevor sich am Nachmittag speziell entlang vom Randgebirge vermehrt Quellbewölkung bemerkbar machen kann“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders im Osten und Südosten gibt es viel Sonne, während in der westlichen Obersteiermark von Beginn an kompakte Wolken durchziehen. Dort sind nur kurze sonnige Phasen möglich, auch schwache Schauer können auftreten. Entlang des westlichen Randgebirges ist ebenfalls am Nachmittag ein kurzer Schauer nicht ausgeschlossen. Abseits davon bleibt es meist trocken bei mäßigem Wind aus Nord bis Nordost, die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 19 Grad.