SPÖ-Lercher: „Kunasek stellt Parteitaktik vor Interessen der Steirer“

Nach der Pressestunde am Sonntag, dem 28. September 2025, spart SPÖ-Landesparteichef Max Lercher nicht mit Kritik an FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek. Der FPÖ-Politiker spreche zwar gerne vom „steirischen Weg des Miteinanders“, zeige aber in der Realität ein anderes Bild. „Wenn es drauf ankommt, stellt er doch die Parteitaktik vor die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer“, so Lercher.

©Land Steiermark/Andreas Resch FPÖ-Politiker Mario Kunasek stand nach der Pressestunde im Fokus.

Symbolpolitik statt Lösungen

Besonders stößt sich Lercher daran, dass Kunasek in seinen Augen falsche Prioritäten setzt. „Wenn Mario Kunasek die unnötige Hymnendebatte, das Aus des IGL-Hunderters und das Genderverbot als große Erfolge verkaufen will, während seine Landesregierung in der Gesundheitsversorgung ein Sparprogramm fährt, unsere Industrie nicht ausreichend unterstützt und bei den Straßen kürzt, dann zeigt das, wie weit er von der Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer entfernt ist“, erklärte Lercher.

Streitpunkt Waffengesetz

Überraschung lösten für Lercher die Aussagen Kunaseks zum Waffengesetz aus. Nach dem Attentat von Graz habe Kunasek selbst betont, dass es politische Antworten brauche und auch die eigene Partei hinterfragt werden müsse. „Ich und bestimmt viele Steirerinnen und Steirer haben ihm damals geglaubt. Es hat aber nicht lange gedauert, bis er vor dem Druck seiner Bundespartei in Wien eingeknickt ist und sich jetzt auch gegen eine Verschärfung des Waffengesetzes ausspricht. Damit stellt sich Kunasek gegen das, was eine überwältigende Mehrheit der Steirerinnen und Steirer will“, so Lercher.

Ausbau der A9

Auch beim geplanten Ausbau der A9 meldete sich Lercher zu Wort. Die dritte Spur sei „enorm erfreulich und wichtig für die Steiermark“. Dass Kunasek daran mitgearbeitet habe, wolle Lercher nicht absprechen. Doch er kritisiert dessen Selbstinszenierung: „Wenn er jetzt so tut, als ob dieses Projekt nur umgesetzt wird, weil er einen Brief nach Wien geschickt hat, ist das schon sehr übertrieben. Da würde auch ihm etwas mehr Demut gut zu Gesicht stehen.“