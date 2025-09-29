Herbstliche Feststimmung am Rüsthausfest der Feuerwehr

Am Samstag, dem 27. September 2025, verwandelte sich das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Langenwang in einen lebendigen Treffpunkt für Genuss, Musik und Gemeinschaft. Trotz grauer Wolken und kühler Temperaturen ließen es sich zahlreiche Besucher nicht nehmen, beim traditionellen Rüsthausfest mit Herbstmarkt dabei zu sein. Bereits ab 10 Uhr lud ein zünftiger Frühschoppen zum geselligen Start in den Tag ein. Wenig später zog der unverkennbare Duft des beliebten Gulaschs aus der Gulaschkanone über den Festplatz. Auch Klassiker wie Wiener Schnitzel und Cordon bleu fanden reißenden Absatz. Am Marktstand der Langenwanger Bäuerinnen konnten die Gäste hausgemachte Köstlichkeiten erwerben. Ergänzt wurde das Angebot durch regionale Produkte wie Kartoffeln, Honig und frisch geräucherte Forellen.

©FF Langenwang Auch musikalisch wurden die Gäste abwechslungsreich unterhalten.

Für Groß und Klein

Für die jüngsten Gäste war ebenfalls bestens gesorgt: Eine Hüpfburg und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgten für leuchtende Augen und jede Menge Spaß. Musikalisch wartete das Fest mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Tagsüber heizten Die Anbratler, Brassn muas, Gmiatlich und Gschmeidig den Besuchern kräftig ein. Am Abend setzte die Band Sternenstaub den stimmungsvollen Schlusspunkt und brachte den Festplatz zum Beben.