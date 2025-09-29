Steiermark baut auf „Smart Production“: Bis zu 10.000 neue Jobs bis 2030

Die Steiermark setzt auf intelligente Produktion: Im Stärkefeld „Smart Production“ könnten bis 2030 bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Leitbetriebe wie Siemens investieren massiv in Automatisierung.

Die Steiermark entwickelt sich zunehmend zum europäischen Hotspot für intelligente Produktion. Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Standort und Wirtschaft der WKO Steiermark könnten im Stärkefeld „Smart Production“ bis 2030 bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Schon heute zählt die Automatisierung zu den wachstumsstärksten Branchen des Landes: Seit 2008 stieg die Zahl der Beschäftigten um fast 60 Prozent – mittlerweile arbeiten über 44.000 Menschen in diesem Bereich.

©Lukas Esneg/Siemens Mobility Virtuelle Darstellung eines Drehgestells: Siemens Mobilty entwickelt und fertigt in Graz-Eggenberg Fahrwerke für Züge weltweit.

Stabilitätsanker für steirische Wirtschaft

Auch wirtschaftlich ist die Bedeutung enorm: Mit einer Wertschöpfung von 6,3 Milliarden Euro erwirtschaftet die Branche jeden zehnten steirischen Euro. Kein Wunder also, dass sich das „Internationale Forum Mechatronik“ mit knapp 400 Experten Ende September in Graz diesem Zukunftsfeld widmete. Veranstalter ist die Plattform AT Styria, deren Vorsitzender Herbert Ritter betont: „Smart Production ist nicht nur ein Jobmotor, sondern auch ein Stabilitätsanker für die gesamte steirische Wirtschaft.“

©Lukas Esneg/Siemens Mobility Weltkompetenzzentrum: Der Standort, der eine über 160-jährige Geschichte hat, beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiter, 250 davon in Forschung und Entwicklung.

Leitbetrieb Siemens setzt Maßstäbe

Besonders sichtbar wird die Entwicklung bei Siemens Mobility in Graz-Eggenberg. Der Konzern investierte in den vergangenen Jahren Millionen in Automatisierung und Digitalisierung. Neueste Beispiele: eine digitale Endabnahme von Fahrwerken, bei der Sensoren statt Menschen die Qualität prüfen, eine Schweißroboter-Linie für höchste Präzision sowie ein automatisiertes Kleinteile-Logistiksystem, das Montageprozesse beschleunigt. Virtuelle Zwillinge verkürzen zusätzlich die Entwicklungszeiten. „Automatisierung bedeutet für uns nicht weniger Menschen, sondern neue Qualifikationen“, erklärt Standortleiter Stefan Erlach. „Wir brauchen laufend Fachkräfte, die Roboter programmieren und digitale Prozesse steuern.“

Talente der Zukunft: Lehrlinge zeigen ihr Können

Parallel dazu bewies der Bundeslehrlingswettbewerb der Mechatroniker, dass die nächste Generation bestens vorbereitet ist. 15 junge Talente aus ganz Österreich traten kürzlich in Graz an, um ihr Können bei anspruchsvollen Aufgaben wie SPS-Programmierung und präzisen Montageprozessen unter Beweis zu stellen. Besonders stark vertrete war die Steiermark mit gleich vier Kandidaten. Für Landesinnungsmeister Herbert Brunner: „Die Mechatronik ist ein Zukunftsberuf mit vielfältigen Perspektiven – von der Industrie über die Forschung bis hin zum Hightech-Handwerk.“

Zukunftsmotor für Stadt und Land

Neben großen Leitbetrieben profitieren auch ländliche Regionen von der Entwicklung. Studienautor Ewald Verhounig betont: „Smart Production bringt nicht nur wirtschaftliche Impulse für die Städte, sondern schafft auch neue Chancen abseits der Ballungsräume.“