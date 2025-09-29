Skip to content
Der Mann, der bereits vorbestraft ist, machte bei seiner Einvernahme keine Geständnisse.
Leibnitz
29/09/2025
Einbruchsdiebstahl

Versuchter Trafik-Einbruch: 22-Jähriger in Leibnitz festgenommen

In Leibnitz wurde in der Nacht auf Montag ein versuchter Einbruch in eine Trafik verübt. Dank schneller Polizeiarbeit konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Morgen festgenommen werden.

von Nina Chibici
In der Nacht auf Montag, den 29. September 2025, kam es in Leibnitz zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Trafik. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter rasch ausforschen und festnehmen. Gegen 1.45 Uhr verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter Zutritt zur Trafik, indem er die Schiebetür aufzwängte. Offenbar wurde er durch den Alarm der Sicherheitsanlage gestört und verließ das Geschäft ohne Beute.

Keine Geständnisse

Rund eine Stunde später nahmen Beamte der Polizeiinspektion Leibnitz den 22-jährigen Afghanen am Bahnhof Leibnitz fest. Der Mann, der bereits vorbestraft ist, machte bei seiner Einvernahme keine Geständnisse. Er wird nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

