Bremspedal mit Gaspedal verwechselt: Ungebremst aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall auf der B 72 in Kumberg wurden am Montagmorgen zwei Frauen verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache verwechselte eine der Lenkerinnen das Bremspedal mit dem Gaspedal.

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der B 72 in Gschwendt wurden zwei Fahrzeuglenkerinnen verletzt. Gegen 6.40 Uhr war eine 19-Jährige aus dem Bezirk Weiz in Richtung Graz unterwegs. Vor ihr hatte sich, wie sie angab, ein Kolonnenverkehr gebildet. Auf Höhe des Straßenkilometers 15,3 musste ein vorausfahrendes Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache verwechselte die junge Frau das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr ungebremst auf das Auto einer 37-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf.

Ermittlungen aufgenommen

Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Albersdorf war mit sechs Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.