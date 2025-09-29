Mit Pfeil und Bogen ins Lokal: Gäste und Partnerin bedroht

Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung sorgte in St. Peter-Freienstein für Schrecken. Mit Pfeil und Bogen bedrohte er Gäste eines Lokals und verletzte offenbar zuvor auch seine Lebensgefährtin.

Ein Vorfall der ungewöhnlichen Art erschütterte am Samstagnachmittag die Gäste eines Lokals in St. Peter-Freienstein. In 53-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung soll Gäste mit Pfeil und Bogen bedroht haben. Die Polizei griff schnell ein und nahm den Mann fest. Der Einsatz ereignete sich gegen 16.00 Uhr, nachdem mehrere Anrufe von Lokalgästen eingegangen waren. Nach Angaben der Ermittler richtete der Mann die Pfeile seines Sportbogens nicht nur auf Personen im Lokal, sondern schoss sogar drei Pfeile auf die nahe Bundesstraße B115a. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Auch die Lebensgefährtin bedroht

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits in der Nacht zuvor gewalttätig gegenüber seiner Lebensgefährtin aus dem Raum Leoben geworden sein soll. Dabei soll er die Frau bedroht, verletzt und sogar versucht haben, sie zu ersticken. Ein ärztlicher Befund attestierte der Frau Hämatome und Prellungen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Verdächtigen wurde sofort ausgesprochen.

Festnahme und weitere Eskalation

Vor Ort konnten die Polizisten den Mann ohne weitere Zwischenfälle festnehmen. Ein Alkovortest ergab keinen relevanten Alkoholwert. Bei der Unterbringung in der Polizeiinspektion beschädigte der 53-Jährige jedoch eine Toilettenanlage, sodass Spezialkräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) hinzugezogen werden mussten, um seine sichere Verlegung in eine Sicherheitszelle zu gewährleisten. Am Sonntag gab der Mann bei seiner Einvernahme nur teilweise geständig zu, die Vorfälle begangen zu haben. Aufgrund seines einschlägigen Vorlebens ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an.