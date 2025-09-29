Streit um Finanzierung: Zukunft des Projekts „LKH Graz 2040“ unklar

Eine Info über mögliche Einsparungen im steirischen Gesundheitswesen schlägt hohe Wellen. Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob Bund und Land die zugesagte Finanzierung für die KAGes und damit auch für das Zukunftsprojekt „LKH Graz 2040“ tatsächlich aufbringen können. Die Opposition befürchtet gravierende Folgen für die Patientenversorgung in der Steiermark.

Sparkurs oder sichere Versorgung?

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz spart nicht mit Kritik. Er sieht die steirische Landesregierung auf einem „gefährlichen Sparkurs“, der sich schon jetzt bemerkbar mache. Besonders die Ankündigung, im kommenden Budget mehr als 300 Millionen Euro einzusparen, sei ein Alarmsignal. „Die Menschen zahlen hohe Abgaben und haben ein Recht auf die beste Gesundheitsversorgung“, so Schwarz. Die SPÖ will deshalb im Landtag eine Anfrage einbringen, um Klarheit über die laufenden Verhandlungen zwischen KAGes und Bund zu schaffen.

©Land Steiermark SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz sieht dringenden Handlungsbedarf: Es brauche mehr Transparenz.

Grüne und Neos fordern Klarheit

Auch die Grünen schlagen in dieselbe Kerbe. Klubobfrau Sandra Krautwaschl erinnert daran, dass die Absichtserklärung zum „Projekt LKH Graz 2040“ vor einem Jahr von Land und Bund noch als Meilenstein gefeiert wurde, 5 Minuten hat berichtet. „Jetzt dürfen diese Versprechen nicht ins Leere laufen. Kunasek und Kornhäusl müssen dafür sorgen, dass die Vereinbarung hält“, fordert sie. Die Neos wiederum sprechen von einem „Versteckspiel der Landesregierung“. Klubobfrau Bettina Schoeller betont, dass es nicht nur um Zahlen gehe, sondern um die Gesundheitsversorgung tausender Steirer: „Wer mit dem Geld der Bevölkerung arbeitet, muss auch transparent sagen, wohin es fließt. Es braucht Ehrlichkeit statt Ausreden.“

Projekt „LKH Graz 2040“ am Prüfstand

Besonders im Fokus steht das „Projekt LKH Graz 2040“. Geplant sind unter anderem ein neues Kinderzentrum und moderne medizinische Einrichtungen. Doch angesichts leerer Kassen und fehlender Finanzierungszusagen könnte der Start weiter auf sich warten lassen. Bereits jetzt wird befürchtet, dass das Projekt in Etappen verschoben oder verkleinert wird. Für viele gilt das als Rückschritt, denn die Bauvorhaben sollen die Gesundheitsversorgung für kommende Generationen sichern.

Patienten im Mittelpunkt

Neben der politischen Debatte bleibt die Frage, wie sich Einsparungen konkret auf die Menschen im Land auswirken könnten. Schon jetzt klagen Beschäftigte in Spitälern über hohe Belastungen, lange Arbeitszeiten und Personalmangel. Verschärfen sich die finanziellen Engpässe, könnten Wartezeiten länger und die Versorgungssicherheit schwächer werden. Für die Opposition ist das ein absolutes Tabu: „Ein Sparkurs auf Kosten von Patientinnen und Patienten ist inakzeptabel“, lautet der Tenor. Eines ist klar: Die Diskussion wird das Land noch länger beschäftigen. Denn ob die Finanzierungszusage für das „LKH Graz 2040“ hält, entscheidet nicht nur über ein Bauprojekt, sondern darüber, wie zukunftssicher die steirische Gesundheitsversorgung wirklich ist.