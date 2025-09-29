Neueröffnung in Liezen: Stadtbibliothek erstrahlt im Stadthaus Arkade

Mit einem Festakt wurde vergangene Woche die neue Stadtbibliothek im Stadthaus Arkade eröffnet. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und feierten gemeinsam mit dem Bibliotheks-Team den Neustart.

Die Stadtbibliothek präsentiert sich nicht nur als moderner Ort für Bücher, sondern als Treffpunkt für Menschen aller Generationen. Schon am Eröffnungstag nutzten viele Gäste die Gelegenheit, sich über das Angebot zu informieren, Kontakte zu knüpfen und sich als neue Nutzerinnen und Nutzer einzutragen.

Dankbarkeit und Aufbruchsstimmung

Das Team der Stadtbibliothek zeigte sich überwältigt von der Resonanz: „Wir sind dankbar und glücklich, dass dieses großartige Projekt nun Wirklichkeit geworden ist.“ Zahlreiche Gespräche und Begegnungen machten die Feier zu einem besonderen Tag. Mit dem Umzug ins Stadthaus Arkade gewinnt Liezen einen neuen Kultur- und Bildungsort. Die Arkade, lange Zeit ein klassisches Einkaufszentrum, verwandelt sich damit in einen lebendigen Standort für Wissen, Veranstaltungen und Begegnung. Damit wird nicht nur die Bibliothek aufgewertet, sondern auch das Stadtzentrum nachhaltig belebt.