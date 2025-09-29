Koralmbahn bringt Aufschwung: „AREA SÜD“ als neuer Wirtschaftsraum

Mit der Koralmbahn entsteht im Süden Österreichs ein neuer Wirtschaftsraum: die „AREA SÜD“. Graz und Klagenfurt rücken zusammen, 1,8 Millionen Menschen profitieren von Chancen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

Die Koralmbahn verändert die Landkarte Österreichs. Ab Dezember rücken Graz und Klagenfurt in nur 45 Minuten zusammen. Damit entsteht ein Ballungsraum, der nach Wien der zweitgrößte des Landes sein wird und eine Region, die künftig als „AREA SÜD“ internationale Strahlkraft entfalten soll. Am Montagabend, dem 29. September, präsentierten die Wirtschaftskammern Steiermark und Kärnten die Initiative im Wiener Justizcafé über den Dächern des Parlaments.

Graz und Klagenfurt wachsen zusammen

Die Dimensionen sind beachtlich: Knapp ein Drittel Österreichs mit 1,8 Millionen Menschen, über 150.000 Betrieben und 770.000 Beschäftigten bildet den neuen Wirtschaftsraum. Die jährliche Wirtschaftsleistung liegt bei rund 70 Milliarden Euro. Studien zufolge wird die Bahn nicht nur die Reisezeit massiv verkürzen, sondern auch Standortentwicklung, Arbeitsmarkt und Lebensqualität nachhaltig verändern.

Große Zustimmung der Unternehmen

Eine aktuelle Umfrage unter 1.085 Betrieben zeigt: 90 Prozent sehen die verstärkte Kooperation zwischen Steiermark und Kärnten positiv. Als wichtigste Chancen werden bessere Arbeitskräftemobilität (61 Prozent), höhere Erreichbarkeit (59 Prozent) und ein klarer Bedeutungsgewinn der Region (52 Prozent) genannt. Besonders in Wirtschaft, Bildung und Verwaltung erwarten sich die Befragten starke Impulse.

Die wichtigsten 10 Punkte dieses Programms: Infrastrukturmaßnahmen: Ausbau der wichtigsten Schienenbereiche entlang der Koralmbahn: Abschnitt Graz – Bruck & Gütertrasse Klagenfurt- Villach

Ausbau der zentralen Bahnstrecken abseits der Koralmbahn: InterRegio-Verbindung Klagenfurt – Bruck/Mur

Ausbau der Neben- und Zubringerverbindungen zur Koralmbahn: ÖV-Ausbau im Bereich Oberkärnten & Ausbau der Schienenbahnen in der Süd-/Oststeiermark

Ausbau bundeslandübergreifender Straßeninfrastruktur: Sicherheitsausbau S36/37

Anbindung Flughafen Graz an Koralmbahn & Erhalt bzw. Revitalisierung der Güterverladestation Kühnsdorf

Attraktivierung des Wirtschafts- und Lebensstandorts:

Deregulierungsoffensive auf Länderebene

Energiepreise & Energieinfrastruktur am Puls der Zeit: Netztarife senken & Ausbau Energienetze

Ausbau des schulischen Angebots im Bereich HTL & Kooperation im Hochschulbereich

Vereinbarkeit Familie & Beruf: flächendeckendes Betreuungsangebot in Stadt und Land

Gemeinsame Vermarktung des touristischen Angebots der AREA SÜD

Forderungen an die Politik

Damit die „AREA SÜD“ voll durchstarten kann, braucht es zusätzliche Investitionen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen der viergleisige Ausbau der Strecke Graz–Bruck, neue Güterverkehrszentren und eine Güterverkehrstrasse bei Klagenfurt. Auch Breitband, Photovoltaik und Pumpspeicherkraftwerke gelten als zentrale Infrastrukturprojekte. Ein gemeinsamer Markenauftritt von Steiermark und Kärnten soll die internationale Sichtbarkeit verstärken.

©Florian Wieser WKO Steiermark Vizepräsident Herbert Ritter, Steiermarks AREA SÜD Initiator Manfred Kainz, WKO Steiermark Vizepräsidentin Gabi Lechner, WKO Steiermark Direktor Karl Heinz Dernoscheg, Moderatorin Claudia Reiterer, Landesrat Willibald Ehrenhöfer, WKO Steiermark Präsident Josef Herk, die Unternehmerinnen Daniela Müller-Mezin und Sabine Herlitschka (CEO Infineon Technologies), ÖBB-Vorständin Manuela Waldner, WKO Kärnten Präsident Jürgen Mandl, Landesrat Sebastian Schuschnig (Kärnten), WKO Kärnten Direktor Meinrad Höfferer und Kärntens AREA SÜD Initiator Gerhard Oswald (v.l.)

Stimmen aus Wirtschaft und Politik

„Für den Süden Österreichs ergibt sich durch die Koralmbahn eine Jahrhundertchance“, betonte Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark. Sein Kärntner Kollege Jürgen Mandl sprach von einem „Quantensprung“ für Kärnten: „Wir sind nicht länger peripher, sondern mittendrin in einem neuen Zentrum wirtschaftlicher Dynamik.“ Auch die Wirtschaftslandesräte Willibald Ehrenhöfer (Steiermark) und Sebastian Schuschnig (Kärnten) unterstrichen die Bedeutung gemeinsamer Projekte. ÖBB-Chef Andreas Matthä erinnerte daran, dass künftig 29 Verbindungen pro Tag zwischen Graz und Klagenfurt geplant sind, statt bisher acht Busverbindungen.

AREA SÜD als neues Zentrum

Mit der Dachmarke „AREA SÜD“ wollen Steiermark und Kärnten nicht nur ihre Kräfte bündeln, sondern auch international Akzente setzen. Die Botschaft ist klar: Der Süden Österreichs wird zu einem dynamischen Wirtschaftsraum mit enormem Potenzial und die Koralmbahn ist der Motor dieses Aufschwungs.

©Florian Wieser Unternehmerinnen im AREA-SÜD-Talk: Daniela Müller-Mezin mit Moderatorin Claudia Reiterer und Sabine Herlitschka (v.l.)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 21:09 Uhr aktualisiert