Koralmbahn bringt Aufschwung: „AREA SÜD“ als neuer Wirtschaftsraum
Mit der Koralmbahn entsteht im Süden Österreichs ein neuer Wirtschaftsraum: die „AREA SÜD“. Graz und Klagenfurt rücken zusammen, 1,8 Millionen Menschen profitieren von Chancen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt.
Die Koralmbahn verändert die Landkarte Österreichs. Ab Dezember rücken Graz und Klagenfurt in nur 45 Minuten zusammen. Damit entsteht ein Ballungsraum, der nach Wien der zweitgrößte des Landes sein wird und eine Region, die künftig als „AREA SÜD“ internationale Strahlkraft entfalten soll. Am Montagabend, dem 29. September, präsentierten die Wirtschaftskammern Steiermark und Kärnten die Initiative im Wiener Justizcafé über den Dächern des Parlaments.
Graz und Klagenfurt wachsen zusammen
Die Dimensionen sind beachtlich: Knapp ein Drittel Österreichs mit 1,8 Millionen Menschen, über 150.000 Betrieben und 770.000 Beschäftigten bildet den neuen Wirtschaftsraum. Die jährliche Wirtschaftsleistung liegt bei rund 70 Milliarden Euro. Studien zufolge wird die Bahn nicht nur die Reisezeit massiv verkürzen, sondern auch Standortentwicklung, Arbeitsmarkt und Lebensqualität nachhaltig verändern.
Große Zustimmung der Unternehmen
Eine aktuelle Umfrage unter 1.085 Betrieben zeigt: 90 Prozent sehen die verstärkte Kooperation zwischen Steiermark und Kärnten positiv. Als wichtigste Chancen werden bessere Arbeitskräftemobilität (61 Prozent), höhere Erreichbarkeit (59 Prozent) und ein klarer Bedeutungsgewinn der Region (52 Prozent) genannt. Besonders in Wirtschaft, Bildung und Verwaltung erwarten sich die Befragten starke Impulse.
Die wichtigsten 10 Punkte dieses Programms:
Infrastrukturmaßnahmen:
- Ausbau der wichtigsten Schienenbereiche entlang der Koralmbahn: Abschnitt Graz – Bruck & Gütertrasse Klagenfurt- Villach
- Ausbau der zentralen Bahnstrecken abseits der Koralmbahn: InterRegio-Verbindung Klagenfurt – Bruck/Mur
- Ausbau der Neben- und Zubringerverbindungen zur Koralmbahn: ÖV-Ausbau im Bereich Oberkärnten & Ausbau der Schienenbahnen in der Süd-/Oststeiermark
- Ausbau bundeslandübergreifender Straßeninfrastruktur: Sicherheitsausbau S36/37
- Anbindung Flughafen Graz an Koralmbahn & Erhalt bzw. Revitalisierung der Güterverladestation Kühnsdorf
- Attraktivierung des Wirtschafts- und Lebensstandorts:
- Deregulierungsoffensive auf Länderebene
- Energiepreise & Energieinfrastruktur am Puls der Zeit: Netztarife senken & Ausbau Energienetze
- Ausbau des schulischen Angebots im Bereich HTL & Kooperation im Hochschulbereich
- Vereinbarkeit Familie & Beruf: flächendeckendes Betreuungsangebot in Stadt und Land
- Gemeinsame Vermarktung des touristischen Angebots der AREA SÜD
Forderungen an die Politik
Damit die „AREA SÜD“ voll durchstarten kann, braucht es zusätzliche Investitionen. Ganz oben auf der Wunschliste stehen der viergleisige Ausbau der Strecke Graz–Bruck, neue Güterverkehrszentren und eine Güterverkehrstrasse bei Klagenfurt. Auch Breitband, Photovoltaik und Pumpspeicherkraftwerke gelten als zentrale Infrastrukturprojekte. Ein gemeinsamer Markenauftritt von Steiermark und Kärnten soll die internationale Sichtbarkeit verstärken.
Stimmen aus Wirtschaft und Politik
„Für den Süden Österreichs ergibt sich durch die Koralmbahn eine Jahrhundertchance“, betonte Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark. Sein Kärntner Kollege Jürgen Mandl sprach von einem „Quantensprung“ für Kärnten: „Wir sind nicht länger peripher, sondern mittendrin in einem neuen Zentrum wirtschaftlicher Dynamik.“ Auch die Wirtschaftslandesräte Willibald Ehrenhöfer (Steiermark) und Sebastian Schuschnig (Kärnten) unterstrichen die Bedeutung gemeinsamer Projekte. ÖBB-Chef Andreas Matthä erinnerte daran, dass künftig 29 Verbindungen pro Tag zwischen Graz und Klagenfurt geplant sind, statt bisher acht Busverbindungen.
AREA SÜD als neues Zentrum
Mit der Dachmarke „AREA SÜD“ wollen Steiermark und Kärnten nicht nur ihre Kräfte bündeln, sondern auch international Akzente setzen. Die Botschaft ist klar: Der Süden Österreichs wird zu einem dynamischen Wirtschaftsraum mit enormem Potenzial und die Koralmbahn ist der Motor dieses Aufschwungs.