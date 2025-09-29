Steiermark: Dienstag bringt Regen und Kälte

Der Dienstag, 30. September, zeigt sich in der Steiermark von seiner grauen Seite. Dichte Wolken dominieren, die Sonne macht sich rar. Von Nordwesten ziehen im Tagesverlauf leichte bis mäßige Regenschauer herein.

Am heutigen Dienstag, dem 30. September ist ein Regenmantel und Regenschirm in Graz ein Muss.

Am heutigen Dienstag, dem 30. September ist ein Regenmantel und Regenschirm in Graz ein Muss.

Die Temperaturen sinken deutlich ab. Nach frischen 3 bis 9 Grad am Morgen werden tagsüber nur 8 bis 14 Grad erreicht, ungewöhnlich kühl für Ende September. Am Abend kann es, laut Geosphere, vom Mariazeller Land bis in die Wechsel-Region Schneeflocken geben, die bis knapp unter 1500 Meter Seehöhe herabfallen.