Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein stürmischer Tag in Graz
Am heutigen Dienstag, dem 30. September ist ein Regenmantel und Regenschirm in Graz ein Muss.
Graz
29/09/2025
Temperatursturz

Steiermark: Dienstag bringt Regen und Kälte

Der Dienstag, 30. September, zeigt sich in der Steiermark von seiner grauen Seite. Dichte Wolken dominieren, die Sonne macht sich rar. Von Nordwesten ziehen im Tagesverlauf leichte bis mäßige Regenschauer herein.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Die Temperaturen sinken deutlich ab. Nach frischen 3 bis 9 Grad am Morgen werden tagsüber nur 8 bis 14 Grad erreicht, ungewöhnlich kühl für Ende September. Am Abend kann es, laut Geosphere, vom Mariazeller Land bis in die Wechsel-Region Schneeflocken geben, die bis knapp unter 1500 Meter Seehöhe herabfallen.

