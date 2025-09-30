„Ihr seid wahre Helden“: Junge Familie dankt Rettern nach Baby-Notfall

In der Steiermark erlitt ein vier Wochen altes Baby einen medizinischen Notfall. Zahlreiche Menschen zögerten keinen Moment und halfen. Die steirische Familie will sich bei ihnen bedanken: „Ihr seid wahre Helden“.

Schrecklicher Moment für steirische Familie

Es war ein Schock für die steirische Familie. Am Montagnachmittag erlitt ihr Baby beim Kindermannzentrum in Leibnitz einen medizinischen Notfall. „Mein Mann und ich haben dann panisch die dort anwesenden Leute gebeten, uns irgendwie zu helfen“, berichtet die Steirerin von dem wohl schlimmsten Moment, den eine junge Mutter erleben kann. Weiters erzählt sie: „Leider kann ich nicht mehr genau sagen, wie viele Menschen es dann waren, die losgerannt sind, um einen Arzt zu finden. Jedoch kann ich mich ganz sicher an einen Mann erinnern, der sofort losgelaufen ist und einen Arzt zu uns gebracht hat!“

Steirische Familie will sich bedanken: „Ihr seid wahre Helden“

Die frisch gebackene Mutter startet in einer Facebook-Gruppe einen Aufruf, in welchem sie den mutigen Rettern danken will: „Mein Mann und ich möchten uns aus tiefstem Herzen bei den Helfern bedanken! Auch, bei dem Arzt und den Schwestern, die sich so liebevoll um unseren Zwerg gekümmert haben! Durch euch alle wurde unserem Sohn bereits vor Eintreffen des Notarztes geholfen! Ich hoffe, ihr lest das – ihr seid wahre Helden!“

„Schlimmste Erfahrung, die wir jemals gemacht haben“

5 Minuten hat Kontakt zur Mutter aufgenommen. „Für uns als Eltern war es die schlimmste Erfahrung, die wir jemals gemacht haben! Man hört oft von solchen schrecklichen Vorfällen, dass es einen selbst trifft, bei gesunden Eltern und einem gesunden Baby, damit rechnet man nicht. Das eigene Kind, ich sag jetzt mal, leblos in den Armen zu halten, wünsche ich niemandem!“, erzählt sie. Die Steirerin war bei dem schrecklichen Vorfall wie in Schockstarre: „Obwohl man weiß, wie man in der Theorie reagieren soll, ist man in der Situation nur noch Passagier im eigenen Körper. Demnach war es umso wichtiger, dass uns die lieben Leute dort geholfen haben! Die Rettung konnte ich noch rufen, dann haben wir als Eltern einfach nur noch geweint, gebetet und gehofft, dass irgendwie alles gut ausgeht.“

„Amelio ist stabil“

Auf die Frage, wie es dem Baby nun geht, kann die Mutter glücklicherweise entwarnen: „Amelio ist stabil. Seine Blutwerte sind toll!“ Der Kleine ist nach dem Schock wieder auf dem Weg der Besserung. „Er schläft hier seelenruhig neben uns, sogar besser als zuhause, der Lauser!“, fügt sie schmunzelnd hinzu. Warum es aber überhaupt zu dem medizinischen Notfall kam, ist derzeit nicht klar. „Noch kann uns kein Arzt sagen, warum er nicht mehr bei Bewusstsein war und so blass wurde. Im allerbesten Fall hat er tatsächlich nur ganz, ganz tief geschlafen und sein Körper ist dabei so runtergefahren“, erzählt die Steirerin. Die guten Nachrichten aber sind: Es geht wieder bergauf. „Er wird langsam aber doch wieder der Alte! Er lächelt, schreit und schaut interessiert in der Gegend herum!“ berichtet die Mutter.

Steirische Familie appelliert an Eltern

Der Vorfall hat den Eltern gezeigt, wie wichtig es ist, laufend sein Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen, um in solchen Situationen richtig reagieren zu können. „Wir werden so schnell wie möglich einen Erste Hilfe Kurs für Babys und Kleinkinder machen, um unser Wissen zu festigen und Neues zu lernen. Das raten wir allen Eltern! Wie sagt man so schön: ‚Was man hat, das braucht man nicht!'“, betont die Steirerin abschließend.