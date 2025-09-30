Nach Niederlage: Cheftrainer vom SC Bruck an der Mur tritt zurück

Der 30-Jährige übernahm im Sommer 2024 die sportliche Verantwortung beim SC Bruck/Mur 1921 und leitete seither die sportlichen Geschicke. Die deutliche Niederlage in Gnas war schließlich der Auslöser für Dominik Leodolters Entscheidung, sein Amt zur Verfügung zu stellen. „Wenn es einen richtigen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gäbe, dann ist dieser vielleicht jetzt. Der punktemäßige Anschluss an die Tabellen Mitte ist nach wie vor gegeben. Es ist mir nicht leichtgefallen, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft womöglich einen neuen Impuls von außen benötigt. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, den Fans und vor allem bei den Spielern für die Zusammenarbeit und wünsche meinem Heimatverein nur das Beste für die Zukunft“, so Leodolter.

Interimstrainer Pusculovic betreut Mannschaft

„Der Trainer hatte bis zuletzt unser vollstes Vertrauen und wir haben eng und konstruktiv mit ihm zusammengearbeitet. Umso mehr bedauern wir seine Entscheidung, auch wenn wir sie selbstverständlich respektieren. Dominik hat in seiner Zeit beim SC Bruck/Mur stets höchst professionell gearbeitet und die Mannschaft letzte Saison zum souveränen Meistertitel in der Oberliga Nord geführt. Sein Engagement und sein Einsatz für den Verein verdienen große Anerkennung. Für mich stehen nunmehr die Spieler in der Pflicht. Die Art und Weise, wie man sich in Gnas präsentiert hat, war für den Verein und unser Umfeld höchst enttäuschend. Wir erwarten uns, dass die Mannschaft Charakter zeigt, und in den kommenden Spielen eine klare Gegenreaktion zeigt“, Obmann Markus Deutscher. Bis zur Bestellung eines neuen Cheftrainers wird die Mannschaft interimistisch vom bisherigen Co-Trainer Dinan Pusculovic betreut.