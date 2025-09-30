Skip to content
Am Dienstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B116 zwischen Auwald und Hinterberg
Leoben
30/09/2025
Feuerwehr-Einsatz

Kleintransporter stürzt über Böschung

Am Dienstagvormittag, dem 30. September 2025 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss sowie die Polizei, die Rettung und ein Abschleppunternehmen zum Einsatz gerufen.

Kurz nach 8.30 Uhr kam auf der B116 zwischen Auwald und Hinterberg ein Kleintransporter aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte über die Böschung. „Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss sicherten die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf und unterstützten den Abschleppdienst“, berichtet die FF Leoben-Stadt. Der Lenker des Fahrzeugs wurde vom Roten Kreuz versorgt. Der Lenker wurde vom ÖRK versorgt.

Ein Kleintransporter kam von der B116 ab…
…und stürzte über eine Böschung.
