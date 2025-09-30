Krebskranke Steirerin bewegt Tausende auf Social Media

Es braucht Mut, nach einer Krebsdiagnose weiterzukämpfen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Auch braucht es Mut, darüber zu reden. Eine Steirerin (42) teilt ihre Reise und den Alltag mit Krebs mit ihrer Social-Media-Community.

Diagnose Krebs. Viele ziehen sich nach so einer Hiobsbotschaft zurück und glauben, alleine den Kampf gegen die Krankheit bestreiten zu müssen. Nicht aber im Fall der 42-Jährigen aus Leoben, die ihren tausenden Followern Einblicke in ihr Leben mit Krebs gibt. Die Steirerin teilt Schwierigkeiten und Herausforderungen, welche die Krankheit mit sich bringen, berichtet aber gleichsam von viel Zusammenhalt, Liebe und Zuspruch.

Steirerin gibt emotionale Einklicke in ihren Alltag mit Krebs

Irene Mahlers Instagram-Profil hat über 13.000 Follower. Dort teilt sie ihren Alltag mit Krebs und berichtet, wie sie Hürden meistert. Auch, was ihr Hoffnung schenkt, sie bestärkt und ermutigt, jeden einzelnen Tag nach vorne zu blicken. „Meine Kinder haben gesagt, wir halten zusammen, egal wie schwer es wird“, so die Beschreibung eines bewegenden Videos, in welchem ihr Sohn ihr die Haare abrasiert. Und dies ist nur einer der vielen emotionalen Einblicke, die sie ihren Followern auf Social Media gewährt. Die Steirerin erfährt viel Zuspruch und vor allem Dank, dass sie ihre Geschichte teilt. Es sind Kommentare der Wertschätzung, der Bewunderung und der Anteilnahme, mit denen ihre Community reagiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 12:18 Uhr aktualisiert