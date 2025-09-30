Fliegerbombenalarm in Weiz: Gebäude wurden evakuiert

Am Dienstagvormittag wurde im Ortsteil Neustadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Brentengasse ist gesperrt, Anrainer wurden evakuiert. Zahlreiche Einsatzkräfte und der Entminungsdienst sind vor Ort.

Am Dienstagvormittag kam es am Stadtrand von Weiz zu einem Großeinsatz. Grund dafür ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe wurde bei Grabungsarbeiten im Ortsteil Neustadt gefunden. Laut ersten Informationen wurde die Brentengasse gesperrt.

Großeinsatz in Weiz

Zahlreiche Einsatzkräfte sowie der Entminungsdienst sind vor Ort. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurden die Anrainer aus der Brentengasse evakuiert, auch die Bewohner der Volpe-Siedlung wurden verständig. Der Einsatz läuft. Weitere Informationen folgen.

#Aktuell: Im Ortsteil Neustadt in #Weiz wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt. Derzeit werden umliegende Gebäude evakuiert. Betroffene können sich im Volkshaus Weiz einfinden. #weiz3009 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2025

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 13:43 Uhr aktualisiert