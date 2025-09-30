Fliegerbombenalarm in Weiz: Gebäude wurden evakuiert
Am Dienstagvormittag wurde im Ortsteil Neustadt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Brentengasse ist gesperrt, Anrainer wurden evakuiert. Zahlreiche Einsatzkräfte und der Entminungsdienst sind vor Ort.
Am Dienstagvormittag kam es am Stadtrand von Weiz zu einem Großeinsatz. Grund dafür ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe wurde bei Grabungsarbeiten im Ortsteil Neustadt gefunden. Laut ersten Informationen wurde die Brentengasse gesperrt.
Großeinsatz in Weiz
Zahlreiche Einsatzkräfte sowie der Entminungsdienst sind vor Ort. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurden die Anrainer aus der Brentengasse evakuiert, auch die Bewohner der Volpe-Siedlung wurden verständig. Der Einsatz läuft. Weitere Informationen folgen.