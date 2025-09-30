Debatte um Kürzung der Schulassistenz: Opposition äußert Kritik

Die Debatte um die Kürzungen der Schulassistenz in der Steiermark spitzt sich weiter zu. Erst vor wenigen Tagen machte eine Inklusionslehrerin aus Graz im Gespräch mit 5 Minuten klar: „Unmöglich, jedem Kind gerecht zu werden.“

Christina B. (28), Inklusionslehrerin in Graz, hat noch vor wenigen Tagen im Gespräch mit 5 Minuten eindringlich vor den Folgen gewarnt: Kinder mit Beeinträchtigungen könnten ohne ausreichend Assistenz nicht gleichberechtigt am Unterricht teilnehmen. Assistenzkräfte seien „eine enorme Entlastung für uns Lehrkörper, wichtige Stütze für Lernende und ergo ein unverzichtbarer Bestandteil einer inklusiven Schulkultur“. Fehlen diese, bleibe die Last allein bei den Lehrkräften und die Kinder würden klar benachteiligt.

KPÖ: „Schulassistenz am Limit“

In einer aktuellen Stellungnahme meldet sich nun der KPÖ-Landtagsklub zu Wort. „Zu wenig Stunden, zu wenig Unterstützung, zu wenig Transparenz“, lautet die Bilanz. Laut KPÖ schlagen derzeit Schulleitungen, Eltern und Schulassistenten Alarm: Zu viele Kinder mit körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen stünden ohne ausreichende Hilfe da, obwohl sie ein Recht darauf hätten. Die Kritik richtet sich auch an die Organisation: Fehlende Ansprechpersonen und unklare Zuständigkeiten würden für Chaos sorgen. Obwohl der Bedarf heuer deutlich gestiegen sei, bleibe die Unterstützung weit unter dem, was notwendig wäre. KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler warnt: „Die Situation gerät langsam außer Kontrolle. Es darf nicht sein, dass Kinder und ihre Familien auf dringend benötigte Unterstützung warten, während das Land untätig bleibt. Jetzt ist ein effektives Krisenmanagement gefragt.“

©KPÖ/KK Klimt-Weithaler: „Die Situation gerät langsam außer Kontrolle“.

Forderung nach Reform und Ausbildung

Die KPÖ fordert eine umfassende Reform des neuen Gesetzes. Dazu gehören eine qualifizierte Ausbildung der Assistenten, ausreichend Stunden für eine kontinuierliche Betreuung sowie deutlich mehr Transparenz in der Stundenverteilung. Ziel sei es, dass jedes Kind jene Unterstützung erhält, die es für seine Entwicklung braucht und dass Lehrkräfte in ihrem Alltag entlastet werden. Die Debatte zeigt: Während die zuständigen Akteure in der Landesregierung von „effizientem Ressourceneinsatz“ sprechen, wächst an den Schulen die Sorge, dass Inklusion ohne ausreichende Assistenz scheitert.

Grüne drängen auf ausreichende Schulassistenz

Auch die Grünen erhöhen den Druck. Klubobfrau Sandra Krautwaschl betont: „Unterstützung für Kinder darf nicht an falschen Prioritäten dieser Landesregierung scheitern.“ Seit Wochen sei bekannt, dass Assistenzstunden fehlen, also jene Hilfe, die Kinder mit Behinderungen, Autismus oder ADHS benötigen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sich laut Krautwaschl: Manche Kinder verlieren sogar ihre Nachmittagsbetreuung, weil die Stunden nicht mehr ausreichen. „Landesrat Hermann behauptet ständig, alles im Griff zu haben – die Realität zeigt aber das Gegenteil. Wenn Kinder nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, dann liegt das nicht an Eltern oder Schulen, sondern an ihm“, kritisiert sie. „Diese Zustände sind für alle Beteiligten untragbar – und sie entstehen, weil das Land nicht die notwendigen Ressourcen bereitstellt“, so Krautwaschl. Die Grünen kündigen an, im Landtag weiter Druck zu machen: „Landesrat Hermann muss rasch sicherstellen, dass kein Kind von der Unterstützung ausgeschlossen wird, die es dringend braucht.“