Murkraftwerk Stübing: Umweltschutz und Radweg-Lückenschluss im Fokus

Zahlreiche Anrainer informierten sich bei vier Infoabenden über das geplante Murkraftwerk Stübing. Im Fokus standen Umweltschutz-Maßnahmen, der Radweg-Lückenschluss und Sorgfalt während der Bauphase.

Zahlreiche Anrainer nutzten Anfang September die Gelegenheit, sich bei vier Infoveranstaltungen über das geplante Murkraftwerk Stübing zu informieren. Das Projektteam stellte technische Details, den Bauzeitplan und Begleitmaßnahmen vor und suchte bewusst das Gespräch mit der Bevölkerung, noch bevor die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht wird.

Schutz von Natur und Lebensräumen

Besonderes Interesse galt den Maßnahmen für Umwelt- und Naturschutz. Vorgesehen sind unter anderem die Sicherung und Aufforstung des Auwalds, die Schaffung ökologisch wertvoller Biotope, neue Brut- und Nistplätze sowie eine Fischwanderhilfe. Auch spezielle Schotterbänke als Laichplätze für Fische fanden Zustimmung. Ziel ist es, wertvolle Lebensräume nicht nur zu erhalten, sondern aktiv aufzuwerten.

©Johannes Wiedl Großes Interesse der Anrainer zum geplanten Murkraftwerk.

Radweg wird durchgängig

Ein zweiter Schwerpunkt war die Mobilität: Mit dem Projekt soll die Lücke am Mur-Radweg R2 bei Deutschfeistritz geschlossen werden. Dadurch entsteht eine durchgängige und sichere Verbindung entlang der Mur, ein Plus für Alltagsradler und den regionalen Radtourismus. Trotz der Bauarbeiten soll der naturnahe Charakter der Strecke erhalten bleiben. Um die Belastungen für Anrainer möglichst gering zu halten, präsentierte das Projektteam ein Maßnahmenpaket. Geplant sind temporäre Lärmschutzwände, Baustellenzufahrten über Baustraßen im Gewässer, automatische Befeuchtung gegen Staub und ein laufendes Erschütterungsmonitoring. Auch umfassende Information während der Bauphase ist vorgesehen.

Klimafreundlicher Strom für 15.000 Haushalte

Das Laufkraftwerk Stübing soll nördlich von Graz, zwischen den bestehenden Kraftwerken Friesach und Sappi, entstehen. Mit modernster Technik soll klimafreundlicher Strom für rund 15.000 Haushalte erzeugt werden. Geplant ist eine Leistung von bis zu 11,3 Megawatt. Projektpartner sind VERBUND und Energie Steiermark. Im Herbst 2025 folgt die Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung.