Prozess: Tote Tiere in Truhe, 21 Hunde Opfer massiver Vernachlässigung

Ein Fall von Tierleid hat am Dienstag das Landesgericht Leoben beschäftigt. Ein 52-Jähriger musste sich wegen massiver Vernachlässigung von 21 Hunden verantworten. Es wurden sogar zwei tote Hunde in der Tiefkühltruhe gefunden.

Laut Anklage, die am 30. September am Landesgericht Leoben verhandelt wurde, wurden die Tiere über Monate hinweg unzureichend versorgt. Tagsüber hatten sie nur Zugang zu einem kleinen Zwinger, nachts wurden sie in einem verschmutzten Keller eingesperrt. Beschäftigung, Auslauf oder tiergerechte Haltung gab es nicht. Die Folge: unnötige Qualen für alle Tiere, wie die Staatsanwaltschaft festhielt. Die Bilanz ist erschütternd: 15 Hunde wurden beschlagnahmt, ein Welpe musste eingeschläfert werden, drei Tiere flohen und zwei Hunde wurden im April von der Polizei tot aufgefunden. Einer davon war bereits von anderen Hunden angefressen.

Angeklagter zeigt Reue, aber auch Ausreden

Der Obersteirer räumte ein, Fehler gemacht zu haben. „Ich hätte Hilfe holen müssen“, sagte er. Überforderung, Schulden und die Pflege seiner Mutter hätten ihn in die Lage gebracht. Auch ungeplante Würfe hätten die Situation verschärft, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auf Fragen der Richterin, wie viele Hunde er gehalten habe, antwortete er: „20.“ Tatsächliche waren es aber laut Richterin 21. Bei einem der toten Tiere sprach der Mann von einem „natürlichen Tod“. Er habe den Hund als Andenken präparieren lassen wollen. Ein zweites Tier sei einer Rauferei zum Opfer gefallen, was er erst spät bemerkt habe.

Urteil mit deutlichen Worten

Die Richterin zeigte sich angesichts der Zustände entsetzt: „Wie diese Hunde hausen mussten, ist erschreckend.“ Sie verhängte zehn Monate bedingte Haft und verlängerte die laufende Probezeit auf fünf Jahre. Mildernd wirkten das Teilgeständnis, die finanzielle Lage und die Pflege der Mutter. „Das ist Ihre allerletzte Chance. Beim nächsten Mal gehen Sie sitzen“, mahnte sie. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Für ihn bleibt die Bewährung, für die Hunde war das Verfahren ein trauriger Schlusspunkt.