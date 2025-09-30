Paul Pizzera im Gespräch: Von 20.000 Euro für einen Dreier zu Songtexte

Paul Pizzera plaudert im 5-Minuten-Talk über skurrile Angebote, Songzeilen, die ihm ständig nachgesungen werden und warum seine Mama mit einem einzigen Spruch für Lacher und staunende Gesichter sorgt.

Paul Pizzera, Musiker, Kabarettist und Autor, sorgt im Gespräch mit 5 Minuten auf Instagram wieder einmal für Lacher. Gefragt nach dem ungewöhnlichsten Satz, den er jemals gehört hat, erzählt er: „Mir sind einmal 20.000 Euro für einen Dreier geboten worden, nein, die fünf Minuten hatte ich aber dann doch nicht.“ Sein trockener Nachsatz sitzt: „Es gibt hin und wieder Freaks, aber die meisten sind echt voll lieb.“

„Wo foah ma hin?“ – der Zitatklassiker

Auf die Frage, welches Lied Bekannte und Freunde immer wieder anstimmen, sagt er, dass es kaum ein Treffen gebe, wo er sich nicht die Sätze „Wo foah ma hin? Mia foahn eine ins Leben, wooaah …“ anhören muss. Manchmal werde er aber auch mit seinen eigenen Songtexten aufgezogen, etwa wenn er das Gegenteil macht, was er in seinen Liedern singt. „Aber das Gute ist: Es ist uns wurscht“, meint Pizzera lachend.

Schlagfertige Mama sorgt für Lacher

Eine seiner Lieblingsgeschichten betrifft aber nicht ihn selbst, sondern seine Mutter. Die war mit ihrem Freund essen, als am Nebentisch über Paul getratscht wurde und die Anwesenheit seiner Mama nicht bemerkt wurde. „Da sagt einer, ich sei heroinsüchtig. Und meine Mama antwortet trocken: Nein, er verkauft es nur.“ Pizzera: „Das hab ich extrem cool gefunden.“