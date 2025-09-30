Grazer Schul-Amoklauf: Mutmaßliche Spendenbetrügerin in U-Haft

Eine 33-Jährige aus Leibnitz soll nach der Amoktat in Graz über 37.000 Euro Spenden erschlichen und zusätzlich Sozialleistungen kassiert haben. Nun sitzt sie in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die mutmaßliche Spendenbetrügerin in Zusammenhang mit der Amoktat an einer Grazer Schule im Juni ist in U-Haft genommen worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Graz bestätigte einen Online-Bericht von „profil“ und „Datum“. Die 33-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz steht auch im Verdacht, umfangreichen Sozialbetrug begangen zu haben. Sie hatte mehr als 37.000 Euro an Spendengeldern lukriert sowie rund 23.000 Euro an Sozialleistungen unrechtmäßig bezogen, 5 Minuten hat berichtet.

Amtliche Formulare gefälscht

Die Frau hatte laut Polizei schon am 11. Juni 2025 – einen Tag nach der Amoktat mit zehn Toten, der Schütze beging Suizid – über eine internationale Online-Crowdfunding-Plattform einen Spendenaufruf gestartet. Sie hatte sich dabei fälschlich als Hinterbliebene ausgegeben und auf diese Weise mehr als 37.000 Euro an Spenden lukriert. Davon dürfte jedoch nur ein geringer Anteil an betroffene Opferfamilien weitergegeben worden sein. Getäuschte Personen können die Rückerstattung ihrer Spende über das Antragsformular der Plattform „GoFundMe“ beantragen. Die 33-Jährige hatte auch Aufnahmebestätigungen gefälscht, um Pflegestipendien des AMS zu erhalten. Die entsprechende Ausbildung hatte sie aber nie begonnen.