100-Kilo-Bombe: Fliegerbombe in Weiz erfolgreich entschärft

Ein spektakulärer Fund hat am Dienstag, 30. September, in Weiz für Aufsehen gesorgt, 5 Minuten hat berichtet. Bei Grabungsarbeiten im Ortsteil Neustadt stießen Bauarbeiter auf eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Binnen Minuten war ein Großeinsatz angelaufen. Noch vor 10 Uhr traf die Polizei am Fundort ein und setzte erste Maßnahmen. Der Sperrkreis wurde von 100 auf 200 Meter erweitert, die Brentengasse gesperrt und die Anrainer der Volpe-Siedlung evakuiert. Rund 30 Kräfte von Polizei, Bereitschaftseinheit und Rotem Kreuz waren im Einsatz. Auch sprengstoffkundige Organe (SKO) und der Entminungsdienst (EMD) des Österreichischen Bundesheeres wurden alarmiert und waren rasch vor Ort. Für die betroffenen Bewohner richtete die Stadt eine Notunterkunft im Volkshaus Weiz ein.

Entwarnung

Parallel dazu rückten sprengstoffkundige Organe und der Entminungsdienst des Bundesheeres an. Mit großer Sorgfalt und Routine gelang es, die Bombe am frühen Nachmittag unschädlich zu machen. Gegen 14 Uhr konnten die Sperren aufgehoben und die Anwohner zurück in ihre Wohnungen gelassen werden. Verletzt wurde niemand. Für die Einsatzkräfte war es dennoch ein hochsensibler Moment. Bürgermeister, Polizei und Bundesheer zeigten sich erleichtert über den glatten Ablauf. Der Fund verdeutlicht, dass Kriegsrelikte auch Jahrzehnte nach 1945 noch immer eine reale Gefahr darstellen und dass die Zusammenarbeit der Einsatzorganisationen im Ernstfall reibungslos funktioniert.