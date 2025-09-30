Produktionsschulen vor dem Aus: Opposition warnt vor fatalen Folgen

Die FPÖ-ÖVP-Landesregierung hat entschieden: Mit 1. Jänner 2026 wird die Förderung der Produktionsschulen in Leibnitz und Liezen gestrichen. Diese Entscheidung stößt bei der Opposition auf viel Unmut.

Mit der Streichung der Förderung droht die Schließung von zwei Einrichtungen, die seit Jahren Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen helfen, den Weg zurück in Ausbildung oder Arbeit zu finden. Offiziell begründet wird der Schritt mit einer zu niedrigen Erfolgsquote.

KPÖ: „Unverantwortlich, Zukunft aufs Spiel zu setzen“

Für die KPÖ ist die Entscheidung ein schwerer Fehler. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler warnt: „In einem Bereich zu kürzen, in dem es um die Zukunft junger Menschen geht, ist unverantwortlich. Jeder einzelne Jugendliche, der durch diese Schulen eine Perspektive bekommt, ist ein Erfolg.“ Die Partei fordert, dass gerade sozial benachteiligte Jugendliche verlässliche Anlaufstellen und langfristige Unterstützung brauchen, andernfalls drohe ihnen der völlige Anschlussverlust.

Grüne: „Sparstift bei den Schwächsten“

Auch die Grünen üben scharfe Kritik. „Es ist ein Muster, das wir seit Monaten beobachten: Für Asphalt, Beton und teure blau-schwarze Schaufensterpolitik sind Millionen da. Aber dort, wo Steirer Stabilität und Chancen brauchen, wird sofort gespart“, heißt es aus dem Landtagsklub. Besonders kritisch sehen die Grünen den Hinweis auf angebliche „alternative Maßnahmen“. Diese klängen nach „Placebo“, so Veronika Nitsche: „Echte Unterstützung braucht Zeit, Stabilität und Vertrauen, das baut man nicht mit kurzfristigen Projekten auf.“