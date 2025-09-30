Sonne kehrt rechtzeitig zum Oktoberbeginn zurück, aber es bleibt kühl

Am Vormittag hält sich in manchen Tälern, etwa im Ennstal, zäher Nebel oder Hochnebel. Später am Tag ziehen, laut Geosphere, von Osten her wieder mehr Wolken auf. Am wenigsten Sonnenstunden gibt es vom Salzatal über Mariazell bis ins Obere Mürztal, wo ab Mittag auch leichter Regen möglich ist. Mit der Kaltluft sinkt die Schneefallgrenze deutlich: Schon ab 1.100 bis 1.400 Metern können Flocken fallen. Begleitet wird der Tag von mäßigem, kühlem Nordostwind. Die Temperaturen bleiben herbstlich-frisch: In der Früh zwischen 2 und 7 Grad, am Nachmittag maximal 9 bis 14 Grad.