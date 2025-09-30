Skip to content
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Stadtpark im golden Blätterdach
Heute am 1. Oktober lässt sich die Sonne schon öfters blicken.
Gaz/Steiermark
30/09/2025
Wetterprognose

Sonne kehrt rechtzeitig zum Oktoberbeginn zurück, aber es bleibt kühl

Zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Am Mittwoch, dem 1. Oktober, kehrt in vielen Regionen zwar die Sonne zurück, dennoch bleibt es frisch und stellenweise trüb.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Am Vormittag hält sich in manchen Tälern, etwa im Ennstal, zäher Nebel oder Hochnebel. Später am Tag ziehen, laut Geosphere, von Osten her wieder mehr Wolken auf. Am wenigsten Sonnenstunden gibt es vom Salzatal über Mariazell bis ins Obere Mürztal, wo ab Mittag auch leichter Regen möglich ist. Mit der Kaltluft sinkt die Schneefallgrenze deutlich: Schon ab 1.100 bis 1.400 Metern können Flocken fallen. Begleitet wird der Tag von mäßigem, kühlem Nordostwind. Die Temperaturen bleiben herbstlich-frisch: In der Früh zwischen 2 und 7 Grad, am Nachmittag maximal 9 bis 14 Grad.

