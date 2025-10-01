Von traditionellen Cafés bis zu modernen Röstereien bietet die Steiermark kräftigen schwarzen Kaffee und samtige Genussmomente. Die besten Cafés wurden von Falstaff gewählt. Besonders viele davon befinden sich in Graz.

Das Livestyle Magazin Falstaff hat sich auch heuer wieder auf die Suche nach den besten Cafés in der Steiermark begeben und präsentiert seine Bestenliste. Die Kaffeehäuser wurden anhand der vier Aspekte Kaffee, Essen, Ambiente und Service mit bis zu 100 Punkten und 4 Kaffeetassen bewertet und im neu erschienen Falstaff Café Guide gesammelt, welcher heuer sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Auf den ersten Platz in der Steiermark hat es, wie auch schon im Vorjahr, die „Kaffeerösterei Maitz“ in St. Anna am Aigen geschafft. Auch heuer haben es wieder besonders viele Cafés aus Graz in die Hitliste geschafft.

Die besten Cafés in der Steiermark Kaffeerösterei Maitz in St. Anna am Aigen (94 Punkte)

Einfach Fitz die Zuckerbäcker in Feldbach (94 Punkte)

Operncafé in Graz (94 Punkte)

Café Fotter in Grat (94 Punkte)

Promenade in Graz (93 Punkte)

Rescheria in Feldbach (93 Punkte)

Café und Haus Ebner in St. Stefan ob Stainz (93 Punkte)

Coffee Ride in Graz (92 Punkte)

Tribeka in Graz, Grieskai & Technikerstraße (92 Punkte)

Ginko Greenhouse in Graz (92 Punkte)

Mészáros Macarin & Dessert Boutique in Graz (92 Punkte)

Salaettl in Graz (92 Punkte)

Einfach Fitz in der Delikaterie in Bad Gleichenberg (92 Punkte)

Wiesencafé Zloam am Grundlsee (92 Punkte)

Beanery Speciality Coffee in Graz (91 Punkte)

Blend Coffee Roasters in Graz (91 Punkte)

Kaffee Weitzer in Graz (91 Punkte)

Artisan in Schlaming (91 Punkte)

Kunsthauscafé in Graz (91 Punkte)

