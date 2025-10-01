„Trägst du eine Unterhose?“ Steirer sorgt im Kilt für wilde Spekulationen

Es wird wieder spannend bei der neuen Folge von Bauer sucht Frau: Bei Steirer Wolfgang startet das Hoffest mit einer riesigen Wasserrutsche, bevor er stilecht im Kilt für Verwirrung sorgt. Unterhose oder nicht? Das ist die Frage.

Beim Steirer Wolfgang (45) aus Graz-Umgebung herrscht ausgelassene Stimmung. Das Hoffest beginnt mit einem Knaller: einer riesigen Wasserrutsche, auf der sich Patricia, Sarah und Ioana mit vollem Einsatz ins Vergnügen stürzen. Anschließend wirft sich der Bauer in Schale – mit einem traditionellen Schottenrock, der bei seinen Hofdamen für Spekulationen sorgt. Die brennende Frage des Abends: Was trägt Wolfgang eigentlich unter dem Kilt? „Trägst du eine Unterhose?“, wagt sich Ioana vor, „Wenn du keine trägst, dann trage ich auch keine.“ Wie wird Wolfgang auf diesen Flirt-Versuch reagieren? Immerhin hat er für Kärntnerin Sarah sogar einen besonderen Song angefordert. Ist das ein erstes Anzeichen für seine Präferenz? Und welche Geheimnisse werden beim morgendlichen Katerfrühstück aufgedeckt?

©ATV/Nina Marchel Wasserrutsche, Kilt & große Gefühle: ©ATV Bei Wolfgangs Hoffest geht’s richtig rund!

Mag es Markus lieber zurückhaltender oder selbstbewusst?

Beim vielseitigen Biobauern Markus aus Vorarlberg (47) treffen Welten aufeinander. Während er mit Cate bereits eine enge Verbindung aufgebaut hat, reisen nun Irina aus Deutschland und Melanie aus Niederösterreich an. Und dabei staunt gleich zu Beginn Irina nicht schlecht. Normalerweise verbringt Irina ihre Zeit auf Sylt, nun ist sie bei Markus hinterm Arlberg gelandet – und das entspricht so gar nicht ihrem gewohnten Jetset-Leben. Die selbstbewusste Sylterin Irina macht zudem sofort klar, wer hier das Sagen hat. Melanie hingegen startet die Hofwoche etwas zurückhaltender. Ob Markus ihren Vorstellungen entspricht? „Gute Frage… wie ich mir ihn vorgestellt habe. A bisserl größer tatsächlich“, meint Melanie. Und auch beim Abendessen werden sich die unterschiedlichen Charaktere seiner Hofdamen zeigen. Kann Markus damit umgehen?

©ATV Vorarlberger Markus mit seinen Hofdamen. ©ATV Der Bauer steht vor einer schwierigen Entscheidung.