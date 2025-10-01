Ebola-Verdacht sorgt für Aufruhr: Steirisches Spital reagiert sofort

Bei einem Mann, welcher zuvor in Westafrika unterwegs war, bestand der Verdacht, dass sich dieser mit dem extrem gefährlichen Ebola-Virus infiziert hatte. Mit Symptomen, die darauf hindeuteten, wurde er ins LKH Bruck eingeliefert.

Bei einem Mann bestand der Verdacht, dass sich dieser mit dem Ebola-Virus infiziert hatte. Ein Test konnte Entwarnung bringen.

Ein Krankheitsfall sorgte in der Obersteiermark für Wirbel. Ein Pilot, der zuvor in Westafrika war, wurde mit starkem Fieber und weiteren auffälligen Symptomen ins LKH Bruck an der Mur eingeliefert, wie die Kleine Zeitung berichtet. Das Krankenhaus reagierte und leitete alle vorgeschriebenen Schritte ein, welche bei Ebola-Verdacht zu befolgen sind, denn bei diesem Virus besteht „höchste Infektionsgefahr“. Der Mann wurde isoliert. Ein Prozedere, welches dem Contact Tracing, das vielen noch aus der Corona-Zeit gut in Erinnerung geblieben ist, ähnelt, wurde gestartet. Bereits nach wenigen Stunden aber konnte entwarnt werden. Das Resultat des Ebola-Tests war negativ, heißt es in dem Medienbericht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 08:18 Uhr aktualisiert