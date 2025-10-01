Rätselhafter Leichenfund in der Steiermark: Wer ist der Mann mit Rad?

Die Überreste der bislang unbekannten Leiche wurden in einem abgelegenen Waldstück entdeckt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand und Erkenntnissen der Gerichtsmedizin, dürfte es sich um einen Mann im Alter von über 60 Jahren gehandelt haben. Seine Größe wird auf etwa 170 cm geschätzt. Festgestellt wurde ein zu Lebzeiten verheilter, jedoch unbehandelter Schlüsselbeinbruch sowie mehrere ebenfalls verheilte Rippenbrüche. Die Liegezeit der Leiche wird auf mehrere Jahre geschätzt. Aufgrund der Produktionszeit eines getragenen Kleidungsstückes kann der Todeszeitpunkt jedoch nicht vor dem Jahr 2009 gelegen haben. Eine konkrete Todesursache konnte bislang nicht endgültig festgestellt werden – die polizeilichen Ermittlungen laufen in sämtliche Richtungen.

So war die Leiche bekleidet

Zum Zeitpunkt der Auffindung war die Leiche mit einer schwarzen, langen Jogginghose (Adidas), einer schwarzen Regenjacke (Adidas), einem vermutlich dunkelblauen, Langarm-Radtrikot (SHAMP), einer kurzen, schwarzen Radlerhose mit rotem Polstereinsatz (BL Bicycle Line) sowie einem grauen Radtrikot (NCA) bekleidet. Auch ein Fahrrad der Marke CUBE LTD stellten Kriminalisten im Zuge der bisherigen Ermittlungen bereits sicher. Es stammt aus den Jahren 2003 bis 2007. Die bekannte Rahmennummer des Fahrrades führte bisher jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes ist davon auszugehen, dass das Fahrrad auch nach dem Tod des Mannes noch in Verwendung war.

Polizei steht vor Rätsel

Umfassende Ermittlungen sowie eine erfolgte DNA-Auswertung brachten bislang keine Hinweise auf die Identität des Toten. Weitere Gegenstände oder Utensilien des Verstorbenen konnten bei mehrfachen Suchaktionen bislang nicht festgestellt werden. Das LKA Steiermark veröffentlicht deshalb Bilder von sichergestellten Gegenständen mit spezifischen Merkmalen. Konkret handelt es sich dabei um das genannte Fahrrad und das graue Radtrikot. Hinweise werden erbeten an: LKA Steiermark (Tel. 059133/60-3333) oder die nächste Polizeiinspektion.