Schneefallgrenze sinkt: So kalt wird es jetzt in der Steiermark

Es ist kühl und herbstlich geworden. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen weiter sinken, auch die Schneefallgrenze fällt. Minustemperaturen am Morgen bringen Bodenfrost. Mehr zu dem Wetterausblick liest du hier.

Innerhalb weniger Tage nur hat das Wetter komplett umgeschwenkt. Während wir Ende September noch ein paar Altweibersommer-Tage mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzten, genießen durften, präsentiert uns das aktuelle Wetter ein komplettes Kontrastprogramm. Die Temperaturen sind rapide gesunken, Regen und Wolken haben den Sonnenschein abgelöst. Es lässt sich nicht leugnen: Der Herbst ist da – und das schneller als die Temperaturen Ende September vermuten ließen.

Wo es heute in der Steiermark schneien könnte

Am heutigen Mittwoch setzt sich das kühle Herbstwetter fort, aber auch die Sonne kommt zum Vorschein. „Abschnittsweise halten sich zunächst ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, in den meisten Regionen setzt sich im Laufe des Vormittags aber sonniges Wetter durch. Es ist aber nicht ungetrübt, immer wieder ziehen mit spürbarem Nordostwind auch dichtere Wolkenfelder auf. Der eine oder andere Regenschauer ist speziell nach Nordosten hin zu erwarten, vom Salzatal über Mariazell bis ins Obere Mürztal zeigt sich die Sonne in Summe auch am wenigsten“, heißt es von der GeoSphere Austria. Es werden Höchsttemperaturen von 14 Grad erwartet. „Schneeflocken wagen sich etwa in der Region Hochschwab bis unter 1500 m Höhe herab“, so die GeoSphere.

Schneefallgrenze fällt auf 1100m am Donnerstag

Der Donnerstag hält sich temperaturmäßig ähnlich wie der Mittwoch. Mit Morgentemperaturen zwischen 2 und 6 Grad sollen wieder Höchstwerte von bis zu 14 Grad möglich sein. Der Tag hat „mit spürbarem, kühlem Nord- bis Nordostwind einen Mix aus Wolken und Sonnenschein zu bieten“, so die GeoSphere. Weiteres heißt es von den Wetterexperten: „Die meisten Wolken tummeln sich erneut in der nördlichen Obersteiermark. Dabei kann etwas Regen, schon oberhalb von 1100m bis 1300m Höhe ein wenig Schneefall auftreten. Sonnige Phasen sind zwischendurch aber auch hier dabei, deutlich mehr Sonnenschein ist vom Oberen Murtal bis in den Südosten der Steiermark zu erwarten.“

Minusgrad am Freitag

Der Freitagmorgen hält dann erstmals Minustemperaturen und Bodenfrost bereit. Es werden Frühtemperaturen zwischen -1 und 3 Grad prognostiziert. Weiters heißt es in der Vorhersage: „Es bestimmen trockene, aber weiterhin kühle Luftmassen das Wetter. Oft ist es wolkenarm bis wolkenlos. Regionale Nebelfelder in den Tälern der nördlichen Obersteiermark lösen sich rasch auf. Der Nordwind weht nur mehr in der Oststeiermark stärker.“ Im weiteren Tagesverlauf werden Höchstwerte zwischen 10 und 15 Grad erwartet.

Frostiger Start ins Wochenende

Nochmal kälter wird es am Samstag. Der Tag beginnt sonnig und kalt, teils gar frostig mit Temperaturen zwischen -2 und 3 Grad. „Gegen Mittag verdichten sich von Westen her die Wolken, am Abend ist es dann überall stark bewölkt. Es bleibt dabei aber noch weitgehend trocken. Südwest- bis Westwind kommt im Laufe des Tages auf“, so die GeoSphere, die für den weiteren Verlauf Tagesmaxima zwischen 11 bis 16 Grad prognostiziert.

Sonnenschein zum Wochenabschluss

„Der Sonntag startet noch stark bewölkt mit Regenschauern, schon im Laufe des Vormittags ziehen sich die Schauer mit teils lebhaftem Nordwestwind auf die Alpennordseite und die Wolken lockern zunehmend auf. Am Nachmittag scheint die Sonne dann in der gesamten Steiermark, so die Vorhersage für den Abschluss der Woche. Höchstwerte bis zu 14 Grad werden erwartet.