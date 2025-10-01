SPÖ: Jasmin Puchwein zur neuen Kommunikationsleiterin ernannt

Jasmin Puchwein koordiniert somit künftig die gesamte Kommunikation der Landespartei sowie des Landtagsklubs. Die steirische Sozialdemokratie schafft damit eine neue Funktion, die es in dieser Form noch nie gab und verstärkt damit den Fokus auf die Kommunikation noch zusätzlich. Der steirische SPÖ Chef Max Lercher sieht darin eine weitere Stärkung der Oppositionsarbeit: „Wir können die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer noch nicht direkt verbessern, weil wir nicht in Verantwortung sind. Unser Auftrag ist es, ihre Sorgen und Nöte zum unserem politischen Programm und öffentlich Druck für ihre Anliegen zu machen. Eine effektive Kommunikation ist das Fundament dafür. Mit Jasmin Puchwein gewinnen wir eine hochqualifizierte und engagierte Expertin, die ein jetzt schon starkes Team in diesem Bereich führen wird.“

Vom Bundesheer zur Wahlkampfleiterin

Puchwein begann ihre berufliche Laufbahn als Soldatin beim Österreichischen Bundesheer, wo sie den Dienstgrad der Unteroffizierin hält. Seit 2017 war sie in diversen Funktionen im Team von Landeshauptmann Doskozil tätig, darunter Pressesprecherin und Wahlkampfleiterin der letzten Landtagswahl. „Ich bin zutiefst stolz, ab sofort für eine neue Sozialdemokratie in meiner Heimat arbeiten zu dürfen. Die klare Wahl von Max Lercher durch die Mitglieder ist die Chance für authentische und bodenständige Politik für die Steirerinnen und Steirer. Ich freue mich unglaublich, gemeinsam mit Max Lercher, Klubobmann Hannes Schwarz und Landesgeschäftsführer Florian Seifter als geschlossene Einheit diesen frischen Wind zum Motor für die spürbare Verbesserung der Lebensrealitäten in der Steiermark zu machen“, so Puchwein.