Sturz in Weiz: Motorradlenker (25) weicht Auto aus und landet im Spital

Gegen 6.20 Uhr wollte eine 39-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Wagen in der Bahnhofstraße in Weiz aus einer Einfahrt rausfahren. Als dies ein 25-jähriger Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, der auf der Bahnhofstraße in südöstliche Richtung unterwegs war, bemerkte, verriss er sein Fahrzeug nach links und kam dabei zu Sturz. Es kam zu keiner Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach der Erstversorgung wurde der 25-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Weiz eingeliefert. Die Feuerwehr Weiz war mit sechs Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz.