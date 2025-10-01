STEIERMARK TV wächst: Regionaler Sender baut Programm aus

Seit dem Start im September 2023 hat sich STEIERMARK TV als regionaler Fernsehsender in der Steiermark etabliert. Im kommenden Jahr wird das Programm weiter ausgebaut.

STEIERMARK TV ist im September 2023 gestartet und seither über Kabel, Zattoo und die Website steiermark.tv zu empfangen. Geschäftsführer Holger Bruckschweiger erklärt: „Steiermark TV gibt es seit September 2023. Genauer gesagt sind wir am 6. September 2023 ‚on air‘, oder besser ‚ins Kabel‘ gestartet.“ Nach seinen Angaben erreicht der Sender derzeit täglich mehr als 40.000 Zuseherinnen und Zuseher. Alleine im September seien über 1,3 Millionen gesehene Stunden verzeichnet worden.

Breites Programmangebot

Das Programm umfasst derzeit mehrere wöchentliche Formate. „Da bin i daham“ wird viermal pro Woche neu gestaltet und bringt eine Mischung aus aktuellen Beiträgen, Ratgeber-Rubriken, Wandertipps, Wirtschaft, Kultur und Sport. „Wir haben da auch Serien wie ‚Recht einfach‘ mit Ulrike Hafner, Sport und Gesundheit mit Erich Frischenschlager, Gesund Kochen, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsfonds Steiermark und der Landwirtschaftskammer“, so Bruckschweiger. Ergänzt wird das Angebot durch die Doku-Reihe „Ein Stück Österreich“, die Talksendung „Berggespräche“, das Filmmagazin „Preview“ sowie Panoramakameras von mehr als 40 Standorten.

Geplante Erweiterungen

Für die kommenden Jahre ist ein weiterer Ausbau vorgesehen. „Im nächsten Jahr kommen dann noch drei Sendungen dazu: Zum einen ‚Schlossberg Gespräche‘, eine Talksendung, in der Barbara Attems Gäste aus Wirtschaft und Kultur einlädt und mit ihnen über aktuelle Themen spricht. Markus Leyacker-Schatzl führt in ‚Menschen im Porträt‘ inspirierende Interviews mit faszinierenden Persönlichkeiten. Und die Sportsendung ‚Österreich dreht am Rad‘ wird vom Sportkanal K19 an uns weitergegeben.“ Ein besonderes Projekt sei zudem die Nachtschiene: „Ab Ende 2025 gehen wir jede Nacht, ab 0.00 Uhr, ‚Wandern in Echtzeit‘.“

Moderatorinnen und Moderatoren von STEIERMARK TV: Isabella Jan : „da bin i daham“

: Paul Hassler : „da bin i daham“

: Barbara Attems : „Schlossberg Gespräche“

: Andreas Jäger : „Berggespräche“

: Holger Bruckschweiger: „Berggespräche“

Qualität als Erfolgsrezept

Bruckschweiger betont die Bedeutung von hochwertiger Produktion: „Qualität ist der Knackpunkt, der Kern der Sache, das Allerwichtigste.“ Hinter dem Sender steht die Produktionsfirma „splash productions“, die seit mehr als 20 Jahren Fernsehdokumentationen, Talks und Imagefilme produziert – unter anderem auch für den ORF. „Wir sind im Fernsehen immer nur einen Tastenklick von anderen Sendern entfernt, und die Zuseherinnen und Zuseher erwarten sich ein bestimmtes Level an technischer und inhaltlicher Qualität. Also müssen wir uns an den Besten orientieren, anders geht’s nicht.“