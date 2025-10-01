Gösser Kirtag 2025: Leoben wird wieder zur Kirtags-Hochburg

Am 9. Oktober verwandelt sich Leoben wieder in eine Kirtags-Hochburg: Der Gösser Kirtag zieht seit fast zwei Jahrhunderten zehntausende Gäste an. Heuer mit neuer Bühne in Göss und vielen Highlights.

Seit seiner Erwähnung 1837 rund um das Stift Göss hat sich der Gösser Kirtag zu einem der größten Märkte Österreichs entwickelt. Ursprünglich ein kirchlicher Feiertag, ist er heute ein fixer Bestandteil des steirischen Veranstaltungskalenders. Mit über vier Kilometern Marktfläche und rund 300 Ausstellern gilt er als der längste Kirtag des Landes.

Treffpunkt für 35.000 Gäste

Jahr für Jahr strömen rund 35.000 Besucher nach Leoben (Steiermark). Ein Viertel der Stände widmet sich der Gastronomie, ein weiteres den Lebensmitteln, die Hälfte bietet ein buntes Sortiment an Produkten. Für viele Leobener ist der Gösser Kirtag längst ein „heimlicher Feiertag“. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung stärkt er auch den Tourismus und macht Leoben weit über die Region hinaus bekannt.

©Armin Russold Die neue Bühne in Göss sorgt mit Musik und Stimmung bis 22 Uhr für Highlights. ©Armin Russold Rund 300 Aussteller und 4 Kilometer Marktfläche machen den Kirtag einzigartig.

Modern und doch traditionsbewusst

Erstmals wurde die Abrechnung des Kirtags vollständig digital abgewickelt. Ab 2026 folgt auch die Marktplanung auf digitalem Weg. Damit zeigt Leoben, dass Tradition und Innovation hier Hand in Hand gehen. „Der Gösser Kirtag ist ein Fest, das Menschen über Generationen hinweg verbindet. Er ist gelebte Kultur und Tradition und zeigt, wie stark Leoben seine Wurzeln bewahrt und zugleich innovativ weiterentwickelt“, betont Bürgermeister Kurt Wallner.

Bühne und Programm in Göss

Neu ist heuer die große Bühne in Göss mit Dekoration und einem abwechslungsreichen Musikprogramm bis 22 Uhr. Durch den Tag führen Harry Prünster und Peter Rieser. Die offizielle Eröffnung mit Bieranstich startet um 9.30 Uhr. Für Kinder gibt es einen eigenen Bereich mit Hüpfburg, Karussell und Süßigkeitenständen am Ende des Hauptplatzes. Michael Zotter, Braumeister der Brauerei Göss: „Für uns als Brauerei ist der Gösser Kirtag ein ganz besonderes Ereignis. Hier treffen Regionalität, Bodenständigkeit und Geselligkeit aufeinander – Werte, die auch unsere Marke Gösser Bier auszeichnen.“ Edgar Schnedl, Geschäftsführer Citymanagement Leoben: „Der Gösser Kirtag ist ein starkes Symbol für die Strahlkraft unserer Stadt. Besonders wichtig war es uns heuer, den Stadtteil Göss noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen – mit neuer Bühne, liebevoller Dekoration und einem musikalischen Programm bis 22 Uhr.“

©Armin Russold Von Hüpfburg bis Karussell: Auch für die jüngsten Gäste ist bestens gesorgt.

Sicherheit im Vordergrund

Damit alle Gäste unbeschwert feiern können, sorgen auch heuer wieder Rettung, Feuerwehr, Polizei und zahlreiche Partner für Sicherheit. Ein Dank gilt allen Einsatzkräften und Beteiligten, die den Gösser Kirtag jedes Jahr aufs Neue zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.